Oberndorfer Karfreitag in der Kreuzkirche: „Ein Sehnen tief in uns“

SCHWEINFURT – Zum 42. Mal lädt die Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde Kreuzkirche Oberndorf zum Oberndorfer Karfreitag ein.

Am Abend des Karfreitags findet ein besonderer, nachdenklicher Gottesdienst statt, der musikalisch von der Gochsheimer Band „MehrBlick“ begleitet wird. Texte und Lieder erzählen von Leid und Tod, aber auch von Schuld, Trauer und den Sorgen, die viele Menschen gerade in diesen bewegten Zeiten begleiten.

In einer Welt voller Umbrüche, Kriege und Unsicherheiten wächst das Sehnen nach Frieden und Gerechtigkeit. Der Gottesdienst fragt: Was gibt uns Hoffnung?

Trotz allem, was Tag für Tag an Schrecklichem geschieht, will dieser Abend Mut machen. Im Mittelpunkt steht die Botschaft, dass Gott auch in dunklen Momenten neue Hoffnung schenkt. Ausdruck findet das unter anderem im gemeinsamen Abendmahl.

Die Gemeinde lädt dazu ein, sich von Musik und Worten berühren zu lassen und die persönliche Last symbolisch am Kreuz abzulegen. Weitere Informationen zur Band finden sich unter www.mehrblick-die-band.de

Termin: 18.04.2025 – 18:00