Oberstreu: Großes Gartentor im Wert von 8.000 Euro entwendet – Gibt es Zeugen für den Vorfall?

21. Dezember 2025Letztes Update 21. Dezember 2025
Symbolfoto: 2fly4
OBERSTREU, OT MITTELSTREU, LKR. RHÖN-GRABFELD. Zwischen Mittwoch, 13:00 Uhr, und Donnerstag, 22:00 Uhr, wurde im Quellenpfad ein zweiflügliges Stahltor im Wert von 8.000 Euro entwendet. Für den Abtransport muss ein entsprechend größeres Fahrzeug benutzt worden sein.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Mellrichstadt unter Tel. 09776/806-0 entgegen.

