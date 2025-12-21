Oberstreu: Großes Gartentor im Wert von 8.000 Euro entwendet – Gibt es Zeugen für den Vorfall?

OBERSTREU, OT MITTELSTREU, LKR. RHÖN-GRABFELD. Zwischen Mittwoch, 13:00 Uhr, und Donnerstag, 22:00 Uhr, wurde im Quellenpfad ein zweiflügliges Stahltor im Wert von 8.000 Euro entwendet. Für den Abtransport muss ein entsprechend größeres Fahrzeug benutzt worden sein.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Mellrichstadt unter Tel. 09776/806-0 entgegen.