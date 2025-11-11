Obstbäume im Markt Stadtlauringen – Aktion geht in die nächste Runde
MARKT STADTLAURINGEN / LKR. SCHWEINFURT – Im Rahmen des „Bayerischen Streuobstpakts“ hat der Markt Stadtlauringen erneut erfolgreich Obstbäume an seine Bürgerinnen und Bürger ausgegeben. Allein in diesem Jahr wurden 172 Bäume gepflanzt, womit die Gemeinde einen aktiven Beitrag zum landesweiten Ziel von einer Million neuer Obstbäume bis 2035 leistet.
Bürgermeister Friedel Heckenlauer zeigte sich bei der Übergabe der Bäume Anfang November 2025 erfreut über das anhaltend starke Interesse der Bevölkerung. Er betonte, dass jede Pflanzung ein wichtiger Beitrag zum Klima- und Artenschutz sei.
Details zur Aktion:
- Umfang: Im Sommer 2025 konnten Interessierte zahlreiche Obstsorten beantragen, sowohl für den heimischen Garten als auch für größere Streuobstwiesen.
- Erfolg: Allein in diesem Jahr wurden 172 Bäume ausgegeben und gepflanzt.
- Unterstützung: Die Antragssteller erhielten das Pflanzgut, Befestigungsmaterial und eine Pflanzanleitung kostenlos. Bauhofleiter und Gärtnermeister Joachim Zehner demonstrierte zudem den fachgerechten Rückschnitt von Wurzeln und Ästen.
Trotz des bereits großen Erfolgs wird der Markt Stadtlauringen auch im kommenden Jahr 2026 wieder zur Teilnahme an der Aktion aufrufen und eigene finanzielle Mittel bereitstellen.
Neben dem Streuobstpakt erfreut sich auch das gemeindeeigene Förderprogramm für Natur- und Umweltschutz weiterhin großer Beliebtheit, wodurch in den vergangenen Monaten unter anderem begrünte Dächer, Nistkästen und Trockenmauern gefördert und umgesetzt werden konnten.
