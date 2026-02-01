Auto IU

Obstbäume veredeln – Veredelungsseminar in Kleinmünster

1. Februar 2026Letztes Update 1. Februar 2026
Obstbäume veredeln – Veredelungsseminar in Kleinmünster
Obstbaumpfleger Christoph Fallenbacher hält Reiser und Obstunterlagen bereit und freut sich auf viele Gartenfreunde beim Veredelungsseminar in Kleinmünster - Foto: Christina Fallenbacher
Sparkasse

KLEINMÜNSTER – Der Kreisverband für Gartenbau und Landespflege lädt am Sonntag, den 8. Februar 2026, zu einem besonderen Workshop ein, bei dem die traditionelle Kunst des Veredelns von Obstbäumen im Mittelpunkt steht. In der Seminarreihe „Ein Garten fürs Lebensglück“ vermittelt der Obstbaumpfleger Christoph Fallenbacher von 9:30 bis 12:30 Uhr wertvolles Wissen zum Erhalt alter Kultursorten.

Diese Technik ermöglicht es Gartenbesitzern, geschmackvolle und ökologisch wertvolle Obstsorten fernab der Supermarktware selbst zu vermehren und im eigenen Garten zu bewahren.

Die Teilnehmer erlernen in Kleinmünster sowohl die theoretischen Grundlagen als auch die praktische Anwendung der sogenannten Kopulation, bei der eine Wurzelunterlage mit einem Edelreis zusammengefügt wird. Da der Spätwinter der ideale Zeitpunkt für diesen Eingriff ist, können die Besucher unter fachkundiger Anleitung ihren eigenen kleinen Baum veredeln und mit nach Hause nehmen. Vor Ort werden verschiedene Unterlagen und Reiser bereitgestellt; es ist jedoch auch möglich, eigene einjährige Triebe des persönlichen Lieblingsbaums in Bleistiftstärke zur Veredelung mitzubringen.

Das könnte Dich auch interessieren:

Sooooo bequem: Nahtloser BH - Dein neues Gefühl von Freiheit und Halt

Verabschiede dich von drückenden Bügeln und einschneidenden Trägern, denn dieser nahtlose BH von Horisun bietet dir den ganzen Tag über ein unvergleichlich leichtes Tragegefühl. Dank der vollständigen Abdeckung und der sanften Push-up-Unterstützung formt er eine natürliche Silhouette, ohne dich dabe

Männer aufgepasst: Warum Du die Unterhosen von QINCAO lieben wirst

Schluss mit dem täglichen Kampf in der Hose, denn herkömmliche Boxershorts zwicken oft genau dort, wo es am meisten wehtut. Viele Modelle reiben unangenehm auf der Haut oder verlieren nach wenigen Wäschen komplett ihre Form. Mit der Unterwäsche von QINCAO gehören diese Sorgen der Vergangenheit an, d

Mehr

Für die Teilnahme an dem Kurs wird eine Gebühr von 30 Euro erhoben, zuzüglich 8 Euro für Materialkosten wie Wurzelunterlage und Edelreis. Interessierte Gartenfreunde werden gebeten, ein eigenes Veredelungsmesser mitzubringen oder dieses direkt vor Ort zu erwerben. Anmeldungen nimmt der Kreisverband per E-Mail unter gartenbau@hassberge.de oder telefonisch unter 09521/942621 entgegen. Alternativ steht Christina Fallenbacher unter 0170/1636846 für Rückfragen und Reservierungen zur Verfügung.

Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

1. Februar 2026Letztes Update 1. Februar 2026

Mehr

Raubüberfall auf Woolworth in Karlstadt – Täter flüchtet zu Fuß – Zeugen gesucht

Raubüberfall auf Woolworth in Karlstadt – Täter flüchtet zu Fuß – Zeugen gesucht

1. Februar 2026
Nach Scheunenbrand: Brandstiftung als Ursache – Täter festgenommen

Nach Scheunenbrand: Brandstiftung als Ursache – Täter festgenommen

1. Februar 2026
Flucht vor Polizeikontrolle – Fahrer ohne Führerschein – Mehrere Strafverfahren eingeleitet

Flucht vor Polizeikontrolle – Fahrer ohne Führerschein – Mehrere Strafverfahren eingeleitet

1. Februar 2026
Er war erst 14 Jahre alt: Nach Raubüberfall auf Woolworth hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen

Er war erst 14 Jahre alt: Nach Raubüberfall auf Woolworth hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen

1. Februar 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)