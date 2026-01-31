Obstbäume veredeln – Veredelungsseminar in Kleinmünster
KLEINMÜNSTER – Der Kreisverband für Gartenbau und Landespflege lädt am Sonntag, den 8. Februar 2026, zu einem besonderen Workshop ein, bei dem die traditionelle Kunst des Veredelns von Obstbäumen im Mittelpunkt steht. In der Seminarreihe „Ein Garten fürs Lebensglück“ vermittelt der Obstbaumpfleger Christoph Fallenbacher von 9:30 bis 12:30 Uhr wertvolles Wissen zum Erhalt alter Kultursorten.
Diese Technik ermöglicht es Gartenbesitzern, geschmackvolle und ökologisch wertvolle Obstsorten fernab der Supermarktware selbst zu vermehren und im eigenen Garten zu bewahren.
Die Teilnehmer erlernen in Kleinmünster sowohl die theoretischen Grundlagen als auch die praktische Anwendung der sogenannten Kopulation, bei der eine Wurzelunterlage mit einem Edelreis zusammengefügt wird. Da der Spätwinter der ideale Zeitpunkt für diesen Eingriff ist, können die Besucher unter fachkundiger Anleitung ihren eigenen kleinen Baum veredeln und mit nach Hause nehmen. Vor Ort werden verschiedene Unterlagen und Reiser bereitgestellt; es ist jedoch auch möglich, eigene einjährige Triebe des persönlichen Lieblingsbaums in Bleistiftstärke zur Veredelung mitzubringen.
Für die Teilnahme an dem Kurs wird eine Gebühr von 30 Euro erhoben, zuzüglich 8 Euro für Materialkosten wie Wurzelunterlage und Edelreis. Interessierte Gartenfreunde werden gebeten, ein eigenes Veredelungsmesser mitzubringen oder dieses direkt vor Ort zu erwerben. Anmeldungen nimmt der Kreisverband per E-Mail unter gartenbau@hassberge.de oder telefonisch unter 09521/942621 entgegen. Alternativ steht Christina Fallenbacher unter 0170/1636846 für Rückfragen und Reservierungen zur Verfügung.
