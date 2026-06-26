Öffentliche Führung und Tag der offenen Tür bei der LWG Veitshöchheim
VEITSHÖCHHEIM – Die Bayerische Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau (LWG) lädt Gartenfreunde zu zwei besonderen Terminen ein: Eine Fachführung zum Thema Nützlingsförderung sowie den alljährlichen Tag der offenen Tür.
Öffentliche Führung: „Der Garten als Lebensraum – Gärtnern mit Hilfe von Nützlingen“
Erfahren Sie, wie Sie mit gezielten Methoden und der richtigen Pflanzenauswahl Nützlinge in Ihren Garten oder auf Ihren Balkon locken. Diese unterstützen Sie dabei, erfolgreich und ökologisch zu gärtnern.
-
Termin: Donnerstag, 2. Juli 2026
-
Zeit: 18:00 Uhr (Dauer ca. 1,5 Stunden)
-
Treffpunkt: Haupteingang der LWG, An der Steige 15, 97209 Veitshöchheim
-
Kosten: 5 Euro pro Person (Zahlung vor Ort)
-
Anmeldung: Eine verbindliche Anmeldung ist zwingend erforderlich und muss bis spätestens Mittwoch, 1. Juli 2026, 12:00 Uhr über die Webseite der LWG unter www.lwg.bayern.de/gartenakademie/fuehrungen/399700 erfolgen. Die Teilnehmerzahl ist auf 25 Personen begrenzt.
Hinweis für größere Gruppen: Bitte nutzen Sie für individuelle Führungstermine die E-Mail-Adresse fuehrungen@lwg.bayern.de oder die Telefonnummer 0931 9801-3342.
Save the Date: Tag der offenen Tür am 5. Juli 2026
Unter dem Motto „Vielfalt. Innovation“ öffnet die LWG ihre Tore für alle Gartenfans.
-
Wann: Sonntag, 5. Juli 2026, 9:00 bis 16:00 Uhr
-
Wo: Standorte Veitshöchheim und Thüngersheim
-
Programm: Freuen Sie sich auf ein abwechslungsreiches Angebot mit Führungen, informativen Vorträgen und Mitmachaktionen für Groß und Klein.
-
Weitere Informationen: Details finden Sie unter www.lwg.bayern.de/tdot26.
ANZEIGE
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!