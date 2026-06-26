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Öffentliche Führung und Tag der offenen Tür bei der LWG Veitshöchheim

26. Juni 2026Letztes Update 26. Juni 2026
Öffentliche Führung und Tag der offenen Tür bei der LWG Veitshöchheim
Einblick in die Forschungsarbeit der LWG kombiniert mit vielen Gartentipps bieten die öffentlichen Führungen am Standort in Veitshöchheim noch bis November an jedem 1. Donnerstag im Monat um 18 Uhr. Karl-Josef Hildenbrand
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VEITSHÖCHHEIM – Die Bayerische Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau (LWG) lädt Gartenfreunde zu zwei besonderen Terminen ein: Eine Fachführung zum Thema Nützlingsförderung sowie den alljährlichen Tag der offenen Tür.

Öffentliche Führung: „Der Garten als Lebensraum – Gärtnern mit Hilfe von Nützlingen“

Erfahren Sie, wie Sie mit gezielten Methoden und der richtigen Pflanzenauswahl Nützlinge in Ihren Garten oder auf Ihren Balkon locken. Diese unterstützen Sie dabei, erfolgreich und ökologisch zu gärtnern.

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Hinweis für größere Gruppen: Bitte nutzen Sie für individuelle Führungstermine die E-Mail-Adresse fuehrungen@lwg.bayern.de oder die Telefonnummer 0931 9801-3342.

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Save the Date: Tag der offenen Tür am 5. Juli 2026

Unter dem Motto „Vielfalt. Innovation“ öffnet die LWG ihre Tore für alle Gartenfans.

  • Wann: Sonntag, 5. Juli 2026, 9:00 bis 16:00 Uhr

  • Wo: Standorte Veitshöchheim und Thüngersheim

  • Programm: Freuen Sie sich auf ein abwechslungsreiches Angebot mit Führungen, informativen Vorträgen und Mitmachaktionen für Groß und Klein.

  • Weitere Informationen: Details finden Sie unter www.lwg.bayern.de/tdot26.


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