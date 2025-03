Öffentliche Grünflächen vielseitig gestalten

EBERN – Die Kreisfachberatung für Gartenbau und Landespflege führte gemeinsam mit dem Städtischen Bauhof Ebern eine Fortbildung für Gemeindearbeiter durch.

Unter der Leitung der Fachberater Johannes Bayer und Guntram Ulsamer nahmen 39 Teilnehmer aus 19 Kommunen an der eintägigen Veranstaltung teil. Harald Pascher, 2. Bürgermeister der Stadt Ebern, sowie Bauhofleiter Christian Raehse begrüßten die Teilnehmer und betonten die Bedeutung des fachlichen Austauschs.

Ein zentrales Thema der Fortbildung war der Erhalt und die Nachpflanzung von Streuobstbäumen. Kreisfachberater Guntram Ulsamer informierte über Weiterbildungsmöglichkeiten, darunter die Ausbildung zum zertifizierten Obstbaumpfleger sowie verschiedene Seminare zum Obstbaumschnitt und zur Veredelung. Zudem wurden Förderprogramme wie „Streuobst für alle!“ und die Unterstützung für Friedhofsbepflanzungen durch den Bezirksverband Gartenbau vorgestellt.

Besonderes Augenmerk lag auf klimarobusten Straßenbaumarten sowie innovativen Bewässerungstechniken. Die Vorteile sogenannter Sandbeete, die sich auch in heißen Sommern bewähren, wurden thematisiert. Christoph Schenk von der Firma Oscorna erläuterte in seinem Vortrag die Ansprüche von Bäumen an Luft, Wasser und Düngung und betonte die Notwendigkeit kontinuierlicher Pflege, auch bei älteren Straßenbäumen.

Kreisfachberater Johannes Bayer stellte das Praxis-Handbuch „Kommunale Grünflächen: vielfältig-artenreich-insektenfreundlich“ vor. Dieses bietet Gemeinden Handlungsempfehlungen zur ökologischen Aufwertung von Grünflächen und erläutert verschiedene Mähtechniken für eine insektenfreundliche Pflege.

Im praktischen Teil der Fortbildung besichtigten die Teilnehmer den Maschinenpark des Bauhofs Ebern, darunter moderne Mäh- und Bewässerungsgeräte. Zudem wurden die ökologisch wertvollen, mit Kalkschotter abgemulchten Stauden- und Ansaatflächen entlang der Coburger Straße betrachtet.

Den Abschluss bildete eine Pflanzaktion im Eberner Freibad. Zwei großkronige Laubbäume wurden mit Unterstützung eines Baggers gepflanzt. Dabei wurden Pflanzschnitt, Stammschutz und Verankerung besprochen und direkt umgesetzt.

Die Fortbildung zeigte eindrucksvoll, wie interkommunale Zusammenarbeit und praxisorientierte Weiterbildung zur nachhaltigen Pflege öffentlicher Grünflächen beitragen.