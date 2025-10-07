Öffentliche Vereidigung von Bundespolizeianwärterinnen und Bundespolizeianwärter in Bad Kissingen
BAD KISSINGEN – Am Freitag, den 10. Oktober 2025, findet in der historischen Wandelhalle des Staatsbades Bad Kissingen die öffentliche Vereidigung von 165 Bundespolizeianwärterinnen und -anwärtern des mittleren und gehobenen Dienstes statt.
Die feierliche Zeremonie beginnt um 09:30 Uhr mit dem Einmarsch der Dienstanfänger und wird musikalisch vom Bundespolizeiorchester München begleitet. Die Bevölkerung, Kurgäste sowie Angehörige und Freunde sind herzlich eingeladen.
Die Wandelhalle wird für die Öffentlichkeit ab 09:00 Uhr geöffnet. Die Veranstaltung endet mit dem öffentlichen Ablegen des Diensteides.
Die musikalische Gestaltung übernimmt das Bundespolizeiorchester München unter der Leitung von Philipp Armbruster. Das Orchester, das als eines von drei Orchestern der Bundespolizei einen Beitrag zur kulturellen und sozialen Arbeit leistet, wird im Anschluss an die Vereidigung noch ein kleines Konzert in der Wandelhalle geben.
