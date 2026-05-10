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Öffentlichkeitsfahndung: 20-jährige Hamida aus Schweinfurt vermisst

10. Mai 2026Letztes Update 10. Mai 2026
Öffentlichkeitsfahndung: 20-jährige Hamida aus Schweinfurt vermisst
Foto: Polizei Unterfranken
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SCHWEINFURT – Die Polizei Schweinfurt bittet die Bevölkerung um dringende Mithilfe bei der Suche nach einer jungen Frau. Die 20-jährige Hamida A. wird seit Freitagmorgen vermisst. Da sich die Vermisste möglicherweise in einer psychischen Ausnahmesituation befindet, ist Eile geboten.

Zuletzt gesehen wurde Hamida A. am Freitag, den 8. Mai 2026, gegen 07:00 Uhr an ihrem Wohnort in der Schweinfurter Innenstadt. Seit diesem Zeitpunkt fehlt von ihr jede Spur. Die bisherigen polizeilichen Suchmaßnahmen führten bislang nicht zu ihrem Auffinden.

Personenbeschreibung

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Die Vermisste wird wie folgt beschrieben:

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  • Größe: ca. 165 cm

  • Statur: sehr schlank

  • Haare: schwarz und lang

  • Bekleidung: vermutlich eine rote Strickjacke und eine blaue Jeans

  • Besondere Merkmale: trägt eventuell eine Brille, silberne Ohrringe und eine silberne Halskette

Zeugenaufruf

Die Polizeiinspektion Schweinfurt hofft auf sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung, um den Aufenthaltsort der 20-Jährigen schnellstmöglich zu klären:

  • Haben Sie Hamida A. seit Freitagmorgen gesehen?

  • Können Sie Angaben zu ihrem aktuellen Aufenthaltsort machen?

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schweinfurt unter der Telefonnummer 09721/202-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

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