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Öffentlichkeitsfahndung in Würzburg: 61-jähriger aus Versbach vermisst

16. Mai 2026Letztes Update 16. Mai 2026
Öffentlichkeitsfahndung in Würzburg: 61-jähriger aus Versbach vermisst
Foto: Polizei
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WÜRZBURG / VERSBACH – Seit Freitagnachmittag läuft im Würzburger Stadtteil Versbach eine dringende Suche nach einem vermissten Mann. Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt bittet die Bevölkerung um Mithilfe und sucht nach Zeugen, die den Vermissten seit seinem Verschwinden gesehen haben.

Der 61-jährige Joachim S. wurde zuletzt am heutigen Freitag (15. Mai 2026) gegen 15:00 Uhr an seiner Wohnadresse im Stadtteil Versbach gesehen. Seit diesem Zeitpunkt fehlt von ihm jede Spur. Nach den ersten Erkenntnissen der Ermittler kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Mann in einer psychischen Ausnahmesituation befindet und dringend Hilfe benötigt.

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Die Polizei hat sofort umfangreiche Suchmaßnahmen in die Wege geleitet, die aktuell noch andauern.

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Beschreibung des Vermissten

Joachim S. wird wie folgt beschrieben:

  • Größe: ca. 180 cm groß

  • Statur: kräftige Figur

  • Haare: kurze, braune Haare

  • Besondere Merkmale: Er ist Brillenträger

  • Bekleidung: Zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug er eine schwarze Jeans und ein schwarzes Hemd.

Wo wurde der Vermisste gesehen?

Die Polizei bittet Personen, die Angaben zum Aufenthaltsort des Mannes machen können oder ihn seit Freitag, 15:00 Uhr, im Bereich Versbach oder der Umgebung gesehen haben, sich umgehend zu melden.

  • Hinweise an: Polizeiinspektion Würzburg-Stadt

  • Telefon: 0931/457-2230

  • (In dringenden Fällen kann auch der Polizeinotruf 110 gewählt werden.)

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