Ölaustritt im Hafenbecken
SCHWEINFURT – Am Dienstag gegen 17:15 Uhr wurde die Feuerwehr zum Schweinfurter Hafen alarmiert, da eine größere Menge eines Mineralölprodukts in das Hafenbecken ausgetreten war. Sofortige Maßnahmen wurden eingeleitet, um eine weitere Ausbreitung zu verhindern. Mitarbeiter eines ansässigen Unternehmens zogen umgehend eine vor Ort befindliche Ölsperre ein.
Der Zug der Ständigen Wache und der Einsatzführungsdienst leiteten die Beseitigungsmaßnahmen. Die Freiwillige Feuerwehr Schweinfurt wurde mit dem Geräteanhänger Ölschaden, einer Ölsperre und dem Mehrzweckboot nachalarmiert.
Eine Drohne der DLRG Schonungen unterstützte die Erkundung der Einsatzstelle aus der Luft. Boote von DLRG und Wasserwacht sicherten die Tätigkeiten auf dem Wasser ab und halfen beim Einbringen einer zweiten Ölsperre, wodurch eine weitere Ausbreitung ausgeschlossen werden konnte. Aufgrund der Dunkelheit wurden die Maßnahmen vor Ort eingestellt.
Am Mittwoch konnte die Verunreinigung durch eine Fachfirma vollständig entfernt werden. Die zusätzlich alarmierte Feuerwehr Schonungen und die Ölsperre des Landkreises mussten nicht mehr eingesetzt werden.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!