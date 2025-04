Ölspur bringt Motorradfahrerin zu Sturz – Wer kann Hinweise auf den Verursacher geben?

SCHWARZACH AM MAIN – Am Freitagnachmittag fuhr eine 58-Jährige mit ihrem Kraftrad auf der Bundesstraße 22 in Richtung Dettelbach. Kurz nach dem Kreisverkehr von Düllstadt kommend rutschte die Fahrerin mit ihrem Hinterrad aufgrund einer Ölspur auf der Fahrbahn weg und stürzte.

Glücklicherweise blieb die Kraftradfahrerin bei dem Sturz unverletzt. Am Motorrad entstand jedoch ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro.

Die Ölspur erstreckte sich von Feuerbach bis zum Kreisverkehr von Düllstadt. Bisher gibt es keine Hinweise auf den Verursacher der Ölspur. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Angaben zu einem möglichen Verursacher machen können. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kitzingen unter der Telefonnummer 09321/141-0 zu melden.