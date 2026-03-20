ÖPNV auf Abruf: Steigerwald-Zentrum jetzt direkt mit „callheinz“ erreichbar
HANDTHAL IM LANDKREIS SCHWEINFURT – Das Steigerwald-Zentrum in Handthal ist ab sofort direkt an das Mobilitätsnetzwerk „callheinz“ angebunden. Durch zwei neu eingerichtete Haltepunkte wird die Erreichbarkeit des beliebten Ausflugsziels mit dem öffentlichen Nahverkehr der Landkreise Schweinfurt und Kitzingen erheblich verbessert und flexibler gestaltet.
Bisher stellte die Anbindung an den klassischen ÖPNV eine Herausforderung für das Walderlebniszentrum dar. Mit dem bedarfsgesteuerten Service „callheinz“ können Besucher ihre Fahrt nun individuell planen. Besonders für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen oder Familien mit Kinderwagen bietet die neue Haltestelle direkt am Haus einen barrierefreien Zugang, während Wanderer den Haltepunkt am Hauptparkplatz nutzen können.
Die neuen Haltepunkte im Detail:
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„Parkplatz Steigerwald-Zentrum“: Am Ortseingang von Handthal gelegen, ideal für einen kurzen Spaziergang (ca. 400 Meter) zum Zentrum.
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„Steigerwald-Zentrum“: Direkt am Walderlebniszentrum gelegen, um Gästen mit Rollstuhl, Rollator oder Kinderwagen einen schnellen Zugang zu ermöglichen.
Fahrten können flexibel bis zu 31 Tage im Voraus oder spontan mit einer Vorlaufzeit von etwa 30 Minuten gebucht werden. Der Service steht allen Bürgern und Gästen zur Verfügung und ergänzt das bestehende Verkehrsnetz dort, wo kein Linienbus fährt.
Informationen zur Buchung:
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App & Web: Kostenlose App oder über die Internetseite www.callheinz.de
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Telefon: Kostenfreie Hotline unter 0800 / 4560011
Weitere Details zum Steigerwald-Zentrum und seinen Veranstaltungen finden Sie unter:
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