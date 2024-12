ÖPNV: Das ändert sich im Landkreis Bad Kissingen?

Fahrplanänderungen und Neuvergaben im Raum Hammelburg und Bad Brückenau – 15. Dezember 2024

Zum Fahrplanwechsel am 15. Dezember gab es kleine Anpassungen im Liniennetz der KOB GmbH im Raum Hammelburg und Bad Brückenau. Ein Beispiel hierfür ist die morgendliche Schulfahrt auf der Linie 8165 in Richtung Hammelburg, bei der die Abfahrtszeit in Ramsthal um wenige Minuten vorverlegt wurde. Die neuen Fahrpläne sind unter www.kob-bus.de/Fahrplanauskunft abrufbar.

Konzessionsvergabe und Linienumstellungen

Zum Jahresende laufen auch Konzessionen für einzelne Linien aus, die neu vergeben wurden. In diesem Zusammenhang wurden einige Liniennummern geändert. Betroffen sind folgende Linien, die künftig von der Omnibusverkehr Franken GmbH bedient werden:

Linie 8142 Bad Kissingen – Burkardroth (wird künftig als Linie 706 geführt)

Linie 8151 Maßbach – Bad Kissingen (wird künftig als Linie 731 geführt)

Ab dem 1. März 2025 wird Linie 8189 Oehrberg/Wirmsthal – Bad Kissingen (für den Abschnitt Wirmsthal – Bad Kissingen) als Linie 741 geführt. Der Abschnitt Oehrberg – Bad Kissingen bleibt ab März unter der Liniennummer 741 weiterhin durch das Unternehmen Walter Wolf e.K. bedient.

Zudem wird das Unternehmen Walter Wolf e.K. auch die Linien 8142 Bad Kissingen – Bad Neustadt (neu Linie 700) und 8143 Aschach – Münnerstadt (neu Linie 707) fahren.

Beitritt des Landkreises Bad Kissingen zum NVM

Mit dem Beitritt des Landkreises Bad Kissingen zum Verkehrsverbund Nahverkehr Mainfranken (NVM) zum 1. Januar 2025 wird der Landkreis keine Kreisfahrpläne mehr herausgeben. Stattdessen werden ab Anfang 2025 handliche Taschenfahrpläne zur Verfügung stehen. Im NVM gelten einheitliche Tarife für Bus und Bahn sowie einheitliche Qualitätsstandards. Zudem werden digitale Fahrscheine eingeführt, die in den Verkehrsmitteln (Bus, Straßenbahn, On-Demand-Verkehre), über die NVM-App sowie an den Verkaufsstellen des SPNV für die Region Mainfranken erhältlich sein werden.

Weitere Informationen zu den Änderungen und dem NVM finden sich unter www.nahverkehr-mainfranken.de