ÖPNV-Förderung 2024: Rund 90 Millionen Euro für den öffentlichen Personennahverkehr in Unterfranken

WÜRZBURG – Die Regierung von Unterfranken förderte im Jahr 2024 den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) in Unterfranken mit einer Rekordsumme von insgesamt 89,657 Millionen Euro. Diese Mittel stammen aus dem bayerischen Staatshaushalt und wurden vom Bayerischen Landtag bereitgestellt.

Sie dienten der Finanzierung von Investitionen in neue Fahrzeuge, vergünstigten Schülerfahrkarten und Infrastrukturmaßnahmen im ÖPNV. Darüber hinaus erhielten Landkreise und kreisfreie Städte Zuweisungen zur Förderung kommunaler Projekte zur Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs.

Durch die Einführung des Deutschland-Tickets zum 1. Mai 2023 und des Bayerischen Ermäßigungstickets zum 1. September 2023 konnte die Attraktivität des ÖPNV dank eines deutschlandweit gültigen Tarifsystems erheblich gesteigert werden. Um die dadurch bedingten Einnahmeverluste der Verkehrsunternehmen auszugleichen, wurden erhebliche Fördermittel bereitgestellt.

DEUTSCHLAND-TICKET – Um die finanziellen Einbußen der Verkehrsunternehmen und -verbünde durch die Einführung des Deutschland-Tickets auszugleichen, übernehmen die Bundesregierung und der Freistaat Bayern jeweils die Hälfte der Differenz zu den bestehenden Tarifen. Für das Ermäßigungsticket gleicht der Freistaat Bayern die tariflichen Mindereinnahmen aus. Im Jahr 2024 wurden hierfür insgesamt 37,528 Millionen Euro an Billigkeitsleistungen an die betroffenen Unternehmen ausgezahlt.

NEUE NIEDERFLURLINIENBUSSE – Der Freistaat Bayern fördert die Umstellung der Busflotten auf umweltfreundlichere Antriebe, insbesondere auf emissionsarme und emissionsfreie Fahrzeuge. Im Jahr 2024 investierte die Regierung von Unterfranken 7,285 Millionen Euro in die Anschaffung von 80 neuen Niederflurlinienbussen, darunter 25 rein elektrisch betriebene Fahrzeuge. Die gesamten Investitionen der Unternehmen beliefen sich auf über 29 Millionen Euro netto, wobei der finanzielle Mehraufwand für alternative Antriebstechnologien zusätzlich durch Bundesmittel und Gelder des Freistaates Bayern unterstützt wurde.

NEUE STRASSENBAHNGELENKTRIEBWÄGEN – Für die Beschaffung von 18 barrierefreien Straßenbahngelenktriebwägen erhielt die Würzburger Straßenbahn GmbH Fördermittel in Höhe von 24,959 Millionen Euro. Entsprechend dem Baufortschritt wurden hiervon im Jahr 2024 rund 4,694 Millionen Euro ausgezahlt.

SCHÜLERBEFÖRDERUNG – Die Schülerbeförderung bleibt ein zentrales Element der ÖPNV-Finanzierung in Unterfranken. Um die Einnahmeverluste durch vergünstigte Zeitfahrkarten für Schüler, Studenten und Auszubildende auszugleichen, erhielten die Verkehrsunternehmen 2024 insgesamt 13,383 Millionen Euro.

ÖPNV-ZUWEISUNGEN AN LANDKREISE UND KREISFREIE STÄDTE – Knapp 11,288 Millionen Euro wurden den Landkreisen und kreisfreien Städten in Unterfranken als ÖPNV-Zuweisungen gewährt. Diese Mittel dienen als finanzieller Ausgleich für die Planung, Organisation und Sicherstellung des öffentlichen Personennahverkehrs vor Ort und werden vorwiegend für Verkehrsverbesserungen, Linienerweiterungen und Verkehrskooperationen verwendet.

NEUER NAHVERKEHRSVERBUND MAINFRANKEN (NVM) – Zum 1. Januar 2025 wurde der neue Nahverkehrsverbund Mainfranken (NVM) ins Leben gerufen, der das Gebiet des ehemaligen Verkehrsverbundes Mainfranken (VVM) deutlich erweitert. Mit einer Fläche von über 7.000 Quadratkilometern und rund einer Million Einwohnern ist der NVM der drittgrößte Verkehrsverbund in Bayern. Zum Verbundstart überreichte Staatsminister Christian Bernreiter symbolisch Fördermittel in Höhe von 3,2 Millionen Euro.

Für die Grundlagenstudie zur verkehrlichen und wirtschaftlichen Sinnhaftigkeit einer Integration weiterer Landkreise in den Verbund bewilligte die Regierung von Unterfranken bis zu 2,357 Millionen Euro. Außerdem wurden rund 1,035 Millionen Euro für infrastrukturelle Maßnahmen im Zusammenhang mit der Verbundintegration bereitgestellt.

365-EURO-TICKET – Im Jahr 2024 ermöglichte das 365-Euro-Ticket Schülern und Auszubildenden im gesamten VVM-Verbundgebiet eine ganzjährige Nutzung aller Bus-, Straßenbahn- und Schienenstrecken. Zum 1. Januar 2025 wird dieses Angebot auf das gesamte Gebiet des neuen Nahverkehrsverbundes Mainfranken ausgeweitet. Die durch das Ticket verursachten Einnahmeverluste werden zu zwei Dritteln vom Freistaat Bayern und zu einem Drittel von den ÖPNV-Aufgabenträgern im Verbundgebiet ausgeglichen.

FÖRDERPROGRAMM ERGÄNZENDE NAHVERKEHRSANGEBOTE – Zur Verbesserung der Mobilität im ländlichen Raum mit bedarfsorientierten Bedienformen unterstützte die Regierung von Unterfranken im Jahr 2024 insgesamt 14 Projekte mit rund 1,404 Millionen Euro. Dazu zählen On-Demand-Verkehre wie der „Callheinz“, die erstmals in den Landkreisen Schweinfurt, Kitzingen und Rhön-Grabfeld eingeführt wurden.

BÜRGERBUSPROJEKTE – Zur Sicherung gleichwertiger Lebensbedingungen fördert der Freistaat Bayern ehrenamtliche Bürgerbusprojekte, die in den örtlichen ÖPNV integriert sind. In Unterfranken wurden in diesem Rahmen drei Projekte mit rund 3.000 Euro unterstützt.

INNOVATIVE ÖPNV-PROJEKTE – Im Zeitraum von 2020 bis 2024 stellte der Freistaat Bayern zusätzliche Fördermittel für innovative und nachhaltige ÖPNV-Projekte zur Verfügung. Im Gebiet des Verkehrsverbundes Mainfranken konnten dadurch unter anderem umfangreiche Tarifreformen umgesetzt und verkehrliche Verbesserungen in den Landkreisen Kitzingen, Main-Spessart und Würzburg sowie in der Stadt Würzburg realisiert werden. Im Jahr 2024 bewilligte die Regierung von Unterfranken hierfür rund 2,331 Millionen Euro.

Die Förderung des ÖPNV in Unterfranken erreichte 2024 ein Rekordniveau und trug maßgeblich zur Weiterentwicklung und Attraktivitätssteigerung des öffentlichen Personennahverkehrs in der Region bei.