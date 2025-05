Offenbar psychisch Belastete greift Polizeibeamte an

VEITSHÖCHHEIM, LKR. WÜRZBURG – Am Freitagnachmittag rief ein Busfahrer die Polizei zu Hilfe, da eine 61-jährige Fahrgästin sich aggressiv verhielt und Kinder im Bus anschrie. Die Frau griff die einschreitenden Beamten tätlich an, wurde vorläufig festgenommen und in einem Bezirkskrankenhaus untergebracht.

Gegen 16:45 Uhr alarmierte der Busfahrer die Polizei, weil die aggressive Frau sich weigerte, den Bus an der Haltestelle in der Oberdürrbacher Straße zu verlassen. Bei Eintreffen der Polizei verhielt sich die Frau weiterhin aggressiv und unkooperativ. Plötzlich schlug und trat sie nach den Beamten, die jedoch ausweichen konnten.

Die Beamten nahmen die 61-Jährige vorläufig fest und fesselten sie. Aufgrund ihres psychisch auffälligen Zustands wurde sie anschließend in ein Bezirkskrankenhaus gebracht. Gegen sie wird nun wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelt.