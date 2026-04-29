Offene Tür zum Abschied: Bürger können mit dem scheidenden Landrat ins Gespräch kommen
BAD KISSINGEN – Nach 24 Jahren im Dienst übergibt Landrat Thomas Bold am 30. April 2026 sein Amt. Kurz vor dem offiziellen Stabwechsel lädt er die Bevölkerung zu einer offenen Gesprächsrunde ein, um sich persönlich zu verabschieden.
Am Dienstag, den 29. April, findet im Landratsamt zunächst eine interne Feier für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter statt. In diesem feierlichen Rahmen öffnet der Landrat auch für die Öffentlichkeit seine Türen: Von 16:30 bis 17:30 Uhr haben interessierte Bürgerinnen und Bürger die Gelegenheit, persönlich mit Thomas Bold ins Gespräch zu kommen.
Für den Besuch ist keine vorherige Anmeldung erforderlich. Die Veranstaltung bietet eine letzte Gelegenheit zum informellen Austausch, bevor die über zwei Jahrzehnte währende Amtszeit von Bold am darauffolgenden Tag offiziell endet.
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!