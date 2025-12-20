Offenes Würzburger-Weihnachtssingen für alle am 4. Advent
WÜRZBURG – Am kommenden Sonntag, den 21. Dezember 2025, lädt Oberbürgermeister Martin Heilig um 18 Uhr zum traditionellen Offenen Weihnachtssingen in den Ehrenhof des Rathauses ein. Seit fast 50 Jahren versammeln sich hier Bürgerinnen und Bürger aus der gesamten Region, um sich gemeinsam mit klassischen Liedern wie „Alle Jahre wieder“ oder „Stille Nacht“ auf das Weihnachtsfest einzustimmen.
Der große Bürgerchor wird in diesem Jahr von den Schülerinnen und Schülern sowie dem Erwachsenenchor der Sing- und Musikschule Würzburg unterstützt. Ein besonderer Programmpunkt ist der Auftritt des Tansaniachors des evangelisch-lutherischen Dekanats Würzburg. Als Zeichen der Städtefreundschaft mit Mwanza wird der Chor zwei Lieder auf Kisuaheli vortragen. Anlass für diesen Beitrag ist das im nächsten Jahr anstehende 60-jährige Jubiläum der Partnerstadt sowie das 25-jährige Bestehen des Vereins M.W.A.N.Z.A. e.V.
Bei schlechtem Wetter wird die Veranstaltung in die Marienkapelle am Unteren Markt verlegt. Für die Sicherheit vor Ort sorgt der Sanitätsdienst des Bayerischen Roten Kreuzes. Ein herzlicher Dank gilt zudem dem Dompfarramt für die Unterstützung.
Interessierte, die mitsingen möchten, können das bebilderte Würzburger Weihnachtsbüchlein nutzen. Wer vorab kein Exemplar in der Tourist Information, im Bürgerbüro oder am Weihnachtsmarkt erhalten hat, bekommt das Heft vor Beginn der Veranstaltung kostenlos auf dem Ehrenhof, solange der Vorrat reicht.
Für alle, die nicht persönlich vor Ort sein können, wird das Weihnachtssingen live auf der städtischen Homepage unter www.wuerzburg.de/weihnachtssingen übertragen. Im Anschluss steht eine Aufzeichnung auf dem YouTube-Kanal der Stadt Würzburg zur Verfügung.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!