Offensivspieler Philipp Ochs unterschreibt bei den Würzburger Kickers
WÜRZBURG – Die Würzburger Kickers haben den erfahrenen Flügelspieler Philipp Ochs verpflichtet. Der 28-jährige Linksaußen, der in Wertheim geboren wurde, bringt breite Erfahrung aus dem deutschen Profifußball mit. Mit seiner Verpflichtung reagiert der Verein auf die Suche nach einer wichtigen Verstärkung für die Mannschaft.
Philipp Ochs lief bereits ab der Saison 2012/13 für die U17 der TSG Hoffenheim auf. Sein Profidebüt feierte er 2015 bei der ersten Mannschaft und kam dort bis 2020 auf insgesamt 19 Einsätze in der Bundesliga. Es folgten Leihstationen beim VfL Bochum und beim dänischen Verein Aalborg BK. Zudem spielte er von der U15 bis zur U21 für die deutsche Nationalmannschaft. Im Januar 2020 wechselte er zu Hannover 96, bevor er 2022 zum SV Sandhausen in die 2. Bundesliga und zuletzt zum österreichischen Zweitligisten First Vienna FC wechselte.
Zu seiner neuen Aufgabe äußerte sich Philipp Ochs erfreut: „Ich freue mich sehr über die Chance bei den Kickers mitwirken zu dürfen. Jetzt heißt es, Vollgas zu geben – für mich persönlich und für die Mannschaft.“ Auch Sportdirektor Sebastian Neumann zeigt sich überzeugt von dem Neuzugang: „Mit Philipp gewinnen wir einen erfahrenen, dynamischen Flügelspieler, der mit seiner Spielweise gut zu uns passt. Seine Erfahrung macht ihn zu einer wichtigen Verstärkung – wir sind überzeugt, dass er uns weiterhelfen kann.“
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!