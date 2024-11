Ohne Zulassung zur Zulassungsstelle gefahren…

BAD NEUSTADT/SAALE – LKR. RHÖN-GRABFELD – Am Mittwochmorgen wurde der Polizei ein Fahrzeug auf dem Parkplatz der Zulassungsstelle in der Siemensstraße gemeldet, an dem Kennzeichen angebracht waren, die ursprünglich für ein anderes Fahrzeug ausgegeben worden waren.

Kurz darauf erschien der Fahrzeughalter, der die Kennzeichen auf das abgestellte Fahrzeug ummelden wollte. Da das Auto jedoch bereits mit den fraglichen Kennzeichen dort parkte, besteht der Verdacht, dass es ohne die erforderliche Zulassung zur Zulassungsstelle gefahren wurde. Gegen den Mann wurden mehrere Anzeigen erstattet, unter anderem wegen Urkundenfälschung und Kennzeichenmissbrauchs.