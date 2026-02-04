Auto IU

„Ohrenschmaus“: Das traditionelle Konzert der kirchlichen Hauptamtlichen

„Ohrenschmaus“: Das traditionelle Konzert der kirchlichen Hauptamtlichen
„DuDett“: Claudia Duft und Pfr. Andreas Duft - Foto: Heiko Kuschel
SCHWEINFURT – Am Donnerstag, den 5. Februar 2026, findet um 19 Uhr in der St. Johanniskirche ein besonderer Konzertabend statt, an dem Pfarrer sowie Haupt- und Ehrenamtliche der Vesperkirche gemeinsam musizieren. Das vielfältige Programm reicht von barocker Flötenmusik und Violine über Chorstücke bis hin zu modernen Liedern.

Du kannst diesen Abend bei freiem Eintritt genießen, wobei Spenden zur Unterstützung der Vesperkirche willkommen sind. Die Vesperkirche selbst bietet noch bis zum 8. Februar täglich zwischen 11:30 und 14:00 Uhr Mahlzeiten, Gespräche sowie Beratungs- und Seelsorgeangebote an. Weitere Informationen findest du auf der zugehörigen Webseite der Vesperkirche Schweinfurt.

