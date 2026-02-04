„Ohrenschmaus“: Das traditionelle Konzert der kirchlichen Hauptamtlichen

Tec-Tipp: Dji Mic Mini - Dein professioneller und kabelloser Microfon-Sound im Taschenformat

Mit dem DJI Mic Mini bringst du deine Audioaufnahmen auf das nächste Level, egal ob du Vlogs für YouTube drehst oder Content für Social Media erstellst. Das Set aus zwei Sendern und einem Empfänger ist ultraleicht und liefert dir dank OsmoAudio kristallklaren Sound für professionelle Ergebnisse auf