Oliver Schulte geht für die CSU als Oberbürgermeister-Kandidat ins Rennen

SCHWEINFURT – Heiß war es im Pfarrsaal von Christ-König am Bergl, als die CSU Schweinfurt am Mittwochabend ihren Oberbürgermeisterkandidaten nominierte. Und das lag nicht nur an den gut 36 Grad Außentemperatur. Es war das bis zum Schluss spannende Kopf-an-Kopf-Rennen der beiden Interessenten Florian Dittert und Oliver Schulte, das dem einen oder der anderen ordentlich einheizte.

85 CSU-Mitglieder ließen sich die Chance nicht entgehen, über den künftigen CSU-Kandidaten für das Oberbürgermeisteramt in Schweinfurt zu entscheiden. Sowohl Florian Dittert als auch Oliver Schulte stellten sich an diesem Abend in knapp 20 Minuten den Mitgliedern vor. Dabei gaben sie Einblick in ihr Leben, sowohl beruflich als auch privat, und erläuterten ihre Motivation für die OB-Kandidatur.

Dass es sich bei beiden um gute Kandidaten für dieses Amt handelt, spiegelte sich auch im engen Ergebnis wider: 84 Stimmen waren gültig, davon entfielen 47 auf Oliver Schulte und 37 auf Florian Dittert. Somit schickt der CSU Kreisverband Schweinfurt-Stadt Oliver Schulte als Oberbürgermeister-Kandidaten ins Rennen.

Schweinfurt steckt derzeit in einer herausfordernden Phase. Die Stadt befindet sich in einer Krise, und die Zeiten sind alles andere als einfach. In solchen Momenten ist es besonders wichtig, Mut zu zeigen und Verantwortung zu übernehmen. Mit seiner Erfahrung, seinem Engagement und seiner Heimatverbundenheit möchte Oliver Schulte die Stadt in eine positive Zukunft führen.

Oliver Schulte ist in Schweinfurt geboren und aufgewachsen. Der 45-Jährige bringt eine junge, dynamische und bodenständige Perspektive mit, die von Kreativität und Unternehmergeist geprägt ist. Als gut vernetzter Bürger ist er nicht nur politisch aktiv, sondern auch ehrenamtlich in verschiedenen Vereinen tätig – vom Sportverein bis zum Kulturverein. Diese vielfältigen Engagements spiegeln sein tiefes Verständnis für die Bedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger wider.

Oliver Schulte ist überzeugt, dass Schweinfurt nur gemeinsam stark ist. Mit seiner Heimatverbundenheit, seinem Mut und seiner Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen, möchte er die Stadt in diesen schwierigen Zeiten stabilisieren und weiterentwickeln.

Der CSU Kreisverband Schweinfurt Stadt ist überzeugt, dass Oliver Schulte mit seiner Erfahrung, seinem Einsatz und seiner Verbundenheit zur Stadt die richtige Wahl für die Oberbürgermeisterwahl ist.