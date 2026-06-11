Oliver Schulte neuer Vorsitzender der Mittelstandsunion Schweinfurt
SCHWEINFURT – Bei den jüngsten Vorstandswahlen der Mittelstandsunion (MU) für Stadt und Landkreis Schweinfurt gab es einen Wechsel an der Spitze: Der Unternehmer und stellvertretende CSU-Fraktionsvorsitzende im Schweinfurter Stadtrat, Oliver Schulte, wurde einstimmig zum neuen Vorsitzenden gewählt.
Schulte übernimmt das Amt von Dieter Pfister, der nach langjähriger Tätigkeit als Vorsitzender nicht mehr antrat, dem Verband aber weiterhin als stellvertretender Vorsitzender erhalten bleibt.
Der neue Vorstand im Überblick
Neben dem Vorsitzenden Schulte und seinem Stellvertreter Pfister bilden folgende Personen das neu gewählte Führungsteam:
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Stellvertretende Vorsitzende: Gabriele Jakob, Oliver Madinger, Heinrich Wullhorst
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Schriftführer: Gudrun Pfister, Johannes Saal
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Finanzen: Kai Vedder
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Beisitzer: Jürgen Schwab, Heinz-Georg Wahler, Dr. Bernd Weiß (Staatssekretär a. D.)
Wirtschaftspolitische Forderungen und Kritik
Im Rahmen der Versammlung, bei der auch die Landtagsabgeordnete Martina Giesübel über aktuelle Entwicklungen berichtete, wurde die wirtschaftspolitische Lage intensiv diskutiert. Viele Mitglieder äußerten deutliche Skepsis gegenüber der aktuellen Bundespolitik. Insbesondere die Belastung für den Mittelstand sowie die zögerliche Umsetzung wirtschaftspolitischer Vorhaben wurden kritisiert. Ein besonderer Streitpunkt war die Diskussion um eine arbeitgeberfinanzierte steuerfreie Prämie von 1.000 Euro.
Der neue Vorsitzende Oliver Schulte unterstrich den Anspruch der Unternehmer an die Bundesregierung: „Wir Unternehmer wünschen uns mehr Unionshandschrift. Deutschland muss wieder ein attraktiver Investitionsstandort werden – mit fairen Rahmenbedingungen, Verlässlichkeit und Vertrauen in die Wirtschaft.“
Ausblick: Mittelstandspreis 2026
Die erste Amtshandlung unter der neuen Führung ist bereits terminiert: Am 1. Juli 2026 verleiht die Mittelstandsunion ihren Mittelstandspreis 2026. Die Auszeichnung geht an die Autowelt Beständig in Gochsheim. Mit diesem Preis werden traditionell Unternehmerpersönlichkeiten und Familienbetriebe geehrt, die sich besonders um die wirtschaftliche Entwicklung der Region verdient gemacht haben.
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