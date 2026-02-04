Online-Probestimmzettel für die Kreistagswahl im Landkreis Schweinfurt
LANDKREIS SCHWEINFURT – Zur Vorbereitung auf die Kommunalwahlen am 8. März 2026 bietet das Landratsamt Schweinfurt einen interaktiven Online-Probestimmzettel an. Wähler können dort das Verteilen der 60 Stimmen sowie das Kumulieren und Panaschieren unter realen Bedingungen testen, um die Übersicht bei den insgesamt 337 Bewerbern zu behalten.
Das digitale Tool der AKDB rechnet während der Eingabe mit und gibt sofort Rückmeldung darüber, ob der Stimmzettel gültig ist oder wie viele Stimmen noch verfügbar sind. Dieser kostenlose Service dient rein zur Übung, erfasst keine persönlichen Daten und ersetzt nicht die tatsächliche Stimmabgabe, die entweder per Briefwahl oder am Wahltag im Wahllokal erfolgen muss.
www.landkreis-schweinfurt.de/probestimmzettel2026
