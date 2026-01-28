Auto IU

Online-Veranstaltung widmet sich dem Schlaganfall

Dr. Christian Hametner (links) und Dr. Christoph Vollmuth referieren am 24. Februar 2026 in einer Online-Veranstaltung zum Thema Schlaganfall. - Foto: Brigitte May / UKW
WÜRZBURG – Das Uniklinikum Würzburg (UKW) veranstaltet am Dienstag, den 24. Februar 2026, ein kostenloses Webinar zum Thema Schlaganfall, um über Prävention, Früherkennung und moderne Behandlungsmethoden aufzuklären. In Kooperation mit der Mediengruppe Main-Post teilen die Oberärzte Dr. Christian Hametner und Dr. Christoph Vollmuth ihr Fachwissen in der digitalen „Abendsprechstunde“. Da der Schlaganfall hierzulande eine der häufigsten Todesursachen und der Hauptgrund für bleibende Behinderungen im Erwachsenenalter ist, zielt die Veranstaltung darauf ab, lebenswichtiges Wissen laienverständlich zu vermitteln.

Während des Online-Seminars, das von 18:00 bis 19:30 Uhr via Zoom stattfindet, gehen die Experten auf die Relevanz von Vorerkrankungen wie Bluthochdruck, Diabetes und Herzrhythmusstörungen ein. Zudem wird erläutert, wie ein gesunder Lebensstil das Risiko aktiv senken kann und unter welchen Umständen Eingriffe an den Halsgefäßen sinnvoll sind, um einen (erneuten) Schlaganfall zu verhindern. Die Teilnehmer haben die Möglichkeit, Fragen zu stellen und sich über die neuesten medizinischen Standards zu informieren.

Interessierte benötigen für die Teilnahme lediglich ein internetfähiges Endgerät. Die Anmeldung ist ab sofort über die Website des Universitätsklinikums unter www.ukw.de/selbsthilfe in der Rubrik „Veranstaltungen“ möglich. Dort finden sich auch weitere Details zum Ablauf sowie der direkte Link zum Webinar-Zugang. Die langjährige Kooperation zwischen dem Klinikum und der Main-Post ermöglicht es, dieses wichtige Gesundheitsthema einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

VERMISST - Bitte helft mit!
Bubmann-Messen Bauen-Wohnen-Ambiente 2025
Naturfreundehaus
