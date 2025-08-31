Online-Veranstaltung zu r Lebensphase Wechseljahre
WÜRZBURG – Das Uniklinikum Würzburg (UKW) widmet sich am Mittwoch, den 10. Oktober 2025, in einer kostenlosen Online-Veranstaltung der Lebensphase der Wechseljahre. Unter dem Titel „Lebensphase Wechseljahre: Was Frauen wissen sollten!“ beleuchten zwei Expertinnen sowohl die körperlichen als auch die seelischen Herausforderungen dieses natürlichen Übergangs. Das Webinar, das gemeinsam mit der Mediengruppe Main-Post organisiert wird, bietet Frauen die Möglichkeit, sich über Wege zur Linderung von Beschwerden zu informieren.
Die Referentinnen Dr. Saskia-Laureen Herbert, Oberärztin an der Würzburger Universitäts-Frauenklinik, und Privatdozentin Dr. Elisabeth Jentschke, Leiterin des Psychoonkologischen Dienstes am UKW, geben Einblicke in ihre jeweiligen Fachbereiche. Dr. Herbert betont, dass sich Beschwerden wie Hitzewallungen, Schlafstörungen und Stimmungsschwankungen in den meisten Fällen durch eine Kombination aus gesunder Lebensweise, gezielter Bewegung, ausgewogener Ernährung und modernen medizinischen Möglichkeiten wirksam lindern lassen. Dr. Jentschke ergänzt, dass auch psychische, soziale und identitätsbezogene Aspekte eine zentrale Rolle spielen und mit geeigneten psychologischen Strategien gezielt angegangen werden können.
Die Veranstaltung findet von 18:00 bis etwa 19:30 Uhr über die Plattform Zoom statt. Für die Teilnahme sind lediglich eine Internetverbindung sowie ein Smartphone, Tablet, Laptop oder PC erforderlich. Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung gibt es unter www.ukw.de/selbsthilfe.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!