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Online-Veranstaltung zu unerfülltem Kinderwunsch

17. März 2026Letztes Update 17. März 2026
Online-Veranstaltung zu unerfülltem Kinderwunsch
PD Dr. Saskia-Laureen Herbert und Dr. Florian Jakob Fragen beantworten am 14. April 2026 in einer Online-Veranstaltung zentrale Fragen zum Thema „Unerfüllter Kinderwunsch“. - Foto: Thomas Berberich / UKW
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WÜRZBURG – Am Dienstag, den 14. April 2026, lädt die Frauenklinik des Uniklinikums Würzburg in Kooperation mit der Mediengruppe Main-Post zu einem kostenlosen Webinar ein. Unter dem Titel „Unerfüllter Kinderwunsch: Was tun?“ informieren Experten ab 18:00 Uhr über medizinische Möglichkeiten und Behandlungsabläufe bei ungewollter Kinderlosigkeit.

Du erhältst in dieser Ausgabe der „Abendsprechstunde“ fundierte Antworten von Privatdozentin Dr. Saskia-Laureen Herbert und Dr. Florian Jakob auf zentrale Fragen der Kinderwunschbehandlung. Die Themen reichen von den Abläufen einer künstlichen Befruchtung über den Einfluss von Endometriose auf die Fruchtbarkeit bis hin zu begleitenden Maßnahmen, die den Prozess unterstützen können. Da etwa 15 Prozent der Paare im gebärfähigen Alter von diesem Thema betroffen sind, bietet das Webinar einen geschützten Raum für Information und Aufklärung.

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Die Veranstaltung findet online über die Plattform Zoom statt und dauert bis etwa 19:30 Uhr. Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich, um die Zugangsdaten zu erhalten.

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Anmeldung und Informationen: www.ukw.de/selbsthilfe

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