„Open Air Bad Kissingen“ 2026: Drei Sommerabende voller Live-Musik
BAD KISSINGEN – Der Turnierplatz in Bad Kissingen wird auch in diesem Jahr wieder zur Bühne für ein hochkarätiges Konzert-Wochenende. Vom 27. bis 29. August 2026 präsentieren nationale und internationale Top-Acts ein abwechslungsreiches Programm unter freiem Himmel.
Seit der Premiere im Jahr 2022 hat sich die Veranstaltungsreihe als fester Bestandteil im regionalen Kulturkalender etabliert. Die Kombination aus der malerischen Kulisse des Turnierplatzes und der Festivalatmosphäre bietet den passenden Rahmen für drei unvergessliche Konzertabende.
Das Line-up im Überblick
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Donnerstag, 27. August 2026: AMY MACDONALD
Die schottische Singer-Songwriterin eröffnet das Open Air. Mit ihrem Mix aus Folk, Pop und Rock sowie Welthits wie „This Is The Life“ und „Mr. Rock & Roll“ verspricht die Künstlerin einen stimmungsvollen Auftakt.
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Freitag, 28. August 2026: FURY IN THE SLAUGHTERHOUSE
Am zweiten Abend bringen die deutschen Rocklegenden ihre bekannten Hymnen wie „Time To Wonder“ und „Won’t Forget These Days“ auf die Bühne. Die Band steht für ehrlichen Rocksound und energiegeladene Live-Shows.
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Samstag, 29. August 2026: WINCENT WEISS
Den Abschluss bildet einer der erfolgreichsten deutschsprachigen Pop-Künstler. Mit seinen emotionalen Texten und Hits wie „Musik sein“ oder „Feuerwerk“ sorgt er für den krönenden Abschluss des Wochenendes.
Tickets und Informationen
Der Veranstalter verspricht durch die stilistische Vielfalt des Programms ein musikalisches Highlight für verschiedene Generationen von Musikfans. Tickets sind ab sofort bundesweit an allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie online erhältlich.
Weitere Informationen zum Programm sowie die Möglichkeit zum Ticketkauf finden Interessierte unter badkissingen-openair.de.
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