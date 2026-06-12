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„Open Air Bad Kissingen“ 2026: Drei Sommerabende voller Live-Musik

12. Juni 2026Letztes Update 12. Juni 2026
„Open Air Bad Kissingen“ 2026: Drei Sommerabende voller Live-Musik
Fury in the Slaughterhouse - Foto: Olaf Gebert
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BAD KISSINGEN – Der Turnierplatz in Bad Kissingen wird auch in diesem Jahr wieder zur Bühne für ein hochkarätiges Konzert-Wochenende. Vom 27. bis 29. August 2026 präsentieren nationale und internationale Top-Acts ein abwechslungsreiches Programm unter freiem Himmel.

Seit der Premiere im Jahr 2022 hat sich die Veranstaltungsreihe als fester Bestandteil im regionalen Kulturkalender etabliert. Die Kombination aus der malerischen Kulisse des Turnierplatzes und der Festivalatmosphäre bietet den passenden Rahmen für drei unvergessliche Konzertabende.

Das Line-up im Überblick

Tickets und Informationen

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Der Veranstalter verspricht durch die stilistische Vielfalt des Programms ein musikalisches Highlight für verschiedene Generationen von Musikfans. Tickets sind ab sofort bundesweit an allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie online erhältlich.

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Weitere Informationen zum Programm sowie die Möglichkeit zum Ticketkauf finden Interessierte unter badkissingen-openair.de.


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