Open House an der Berufsfachschule für Pflege in Würzburg

WÜRZBURG – Wie wird man Pflegefachkraft – und welche Tätigkeitsfelder gibt es danach? Diese Fragen beantwortet der Tag der offenen Tür am 14. März 2025 in der Berufsfachschule für Pflege am Uniklinikum Würzburg (UKW).

Pflegefachkräfte spielen eine entscheidende Rolle im Gesundheitswesen, da sie das Wohl von Patientinnen und Patienten fördern. Wer sich für diesen Beruf interessiert, erhält beim Tag der offenen Tür zwischen 16:00 und 19:00 Uhr wertvolle Einblicke in die Pflegeausbildung. Auszubildende, Lehrkräfte und Praxisanleiterinnen und -anleiter stehen den Besuchern zur Verfügung, um alle Fragen zu den Inhalten der Ausbildung und den vielfältigen Tätigkeitsfeldern zu beantworten.

Die Veranstaltung findet in der Berufsfachschule für Pflege im Haus A13 des Uniklinikums am Straubmühlweg 8 statt. Die Teilnahme ist kostenlos und eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich.