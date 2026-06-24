Operation Endgame: Internationaler Schlag gegen gefährliche Schadsoftware – 47 Millionen Cryptovermögen gesichert
WIESBADEN – In einer groß angelegten, grenzüberschreitenden Aktion unter dem Namen „Operation Endgame“ ist es Ermittlungsbehörden gelungen, drei der weltweit gefährlichsten Schadsoftware-Varianten – „SocGholish“, „StealC“ und „Amadey“ – massiv zu schwächen. Die Operation fand im Zeitraum vom 15. bis zum 19. Juni 2026 statt.
Erfolg der internationalen Kooperation
Unter der Federführung der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main (ZIT) und des Bundeskriminalamtes (BKA) wirkten Strafverfolgungsbehörden aus den Niederlanden, Dänemark, Großbritannien, den USA und Kanada zusammen. Unterstützt wurde die Aktion durch Europol, Eurojust sowie private Partner, allen voran Microsoft.
Die Bilanz der Maßnahmen:
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15.000 unschädlich gemachte Webseiten.
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Über 320 zerschlagene Server (davon 40 in Deutschland).
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Mehr als 140 deaktivierte Domains.
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Ca. 27 Millionen sichergestellte Opferdatensätze von über 385.000 Betroffenen.
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Über 47 Millionen US-Dollar an identifiziertem Kryptovermögen kriminellen Ursprungs wurden blockiert.
Das Ziel: Zerschlagung des „Cybercrime-as-a-Service“-Modells
Die „Operation Endgame“ verfolgt das Ziel, Schadsoftware der Kategorie „Initial Access Malware“ (Dropper/Loader) sowie „Stealer“ auszuschalten. Diese Software dient Cyberkriminellen als „Türöffner“, um Systeme zu infizieren, Daten zu stehlen oder Ransomware für Erpressungen nachzuladen.
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SocGholish: Agierte als „Dropper“, der durch gefälschte Browser-Updates Zugang zu Systemen verschaffte.
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StealC: Spezialisiert auf das Auslesen sensibler Daten wie Passwörter und digitale Identitäten.
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Amadey: Verbreitung vorwiegend über Phishing-Kampagnen; fungierte als Startpunkt für weitere Schadsoftware-Angriffe.
Unterstützung für Betroffene
Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) unterstützt deutsche Betroffene aktiv:
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Benachrichtigung: Infizierte Institutionen und Unternehmen werden bei bekanntgewordenen Datendiebstählen (insbesondere bei StealC) direkt benachrichtigt.
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Sinkholing: Behörden leiten den Datenverkehr infizierter Systeme auf eigene Server um, um die Kommunikation mit den Tätern zu unterbinden.
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Hilfestellung: Unter www.bsi.bund.de/dok/botnetz-provider-info finden Betroffene Informationen zur Bereinigung infizierter Systeme.
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Spezifische Informationen zu StealC: Details zu den abgeflossenen Daten sind unter www.bsi.bund.de/dok/StealC abrufbar.
Weitere Informationen zum Fortschritt der Operation und Aufrufe an potenzielle Zeugen stellt die internationale Plattform www.operation-endgame.com bereit.
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