Opferstockaufbruch und Sachbeschädigung im Landkreis Rhön-Grabfeld
BAD NEUSTADT AN DER SAALE IM LANDKREIS RHÖN-GRABFELD – Die Polizeiinspektion Bad Neustadt an der Saale sucht nach Zeugen zu zwei Vorfällen in Rödelmaier und Mühlbach. In einem Fall wurde der Opferstock einer Kirche geplündert, im anderen ein geparktes Fahrzeug mutwillig beschädigt.
In Rödelmaier brach ein bislang unbekannter Täter den Opferstock der örtlichen Kirche auf und entwendete den darin befindlichen Inhalt. Der Tatzeitraum lässt sich auf die Zeit zwischen dem 16. Februar und dem 21. März 2026 eingrenzen.
Am Freitagabend kam es zudem im Stadtteil Mühlbach zu einer Sachbeschädigung. In der Kurhausstraße wurde zwischen 19:10 Uhr und 22:00 Uhr ein schwarzer Mercedes mutwillig verkratzt. Auch hier fehlt bislang jede Spur vom Verursacher.
Hinweise zu beiden Fällen nimmt die Polizeiinspektion Bad Neustadt an der Saale unter folgender Telefonnummer entgegen:
09771/606-0
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