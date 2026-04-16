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Opferstockaufbrüche in Rhön-Grabfeld und Bad Kissingen: Polizei bittet um Mithilfe

16. April 2026Letztes Update 16. April 2026
Opferstockaufbrüche in Rhön-Grabfeld und Bad Kissingen: Polizei bittet um Mithilfe
Symbolbild von zandy126 auf Pixabay
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MELLRICHSTADT – Nach einer Serie von Opferstockaufbrüchen in den Landkreisen Rhön-Grabfeld und Bad Kissingen intensiviert die Polizei ihre Ermittlungen. Ein konkreter Vorfall am Mittwochabend in einer Kirche in Eußenhausen lieferte nun eine detaillierte Täterbeschreibung, nach der die Beamten öffentlich suchen.

Gegen 18:45 Uhr beobachtete eine 62-jährige Zeugin in der Kirche in Eußenhausen einen Mann, der sich auffällig an einem Opferstock zu schaffen machte. Als die Person bemerkte, dass sie beobachtet wurde, sprach der Mann die Frau an und bat um Geld. Nachdem die Zeugin dies verneinte, verließ der Unbekannte das Gebäude in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung im Umkreis blieb bislang ohne Erfolg.

Detaillierte Täterbeschreibung

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Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise zu einer Person mit folgenden Merkmalen:

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  • Größe: etwa 175 cm

  • Statur: kräftig

  • Haare: dunkles Haar mit grauen Strähnen

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  • Sprache: sprach mit osteuropäischem Akzent

  • Kleidung: blaue Jeans und ein Sweatshirt

Zeugenaufruf der Polizei Mellrichstadt

Die Ermittler prüfen derzeit Zusammenhänge zu weiteren ähnlich gelagerten Fällen in der Region. Personen, die den beschriebenen Mann gesehen haben oder sonstige sachdienliche Angaben zu den Vorfällen machen können, werden gebeten, sich zu melden.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Mellrichstadt unter der Telefonnummer 09776 806-0 entgegen.

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