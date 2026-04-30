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Optimierungen im Stadtbusverkehr: Stadtwerke Schweinfurt passen Fahrpläne an

30. April 2026Letztes Update 30. April 2026
Optimierungen im Stadtbusverkehr: Stadtwerke Schweinfurt passen Fahrpläne an
Foto: 2fly4
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SCHWEINFURT – Die Stadtwerke Schweinfurt optimieren zum 18. Mai 2026 ihr Angebot im öffentlichen Personennahverkehr. Mit neuen Haltestellen, angepassten Schulbuszeiten und einer höheren Zuverlässigkeit auf Hauptlinien reagiert das Unternehmen direkt auf die Wünsche und Bedürfnisse der Fahrgäste.

Ziel der Maßnahmen ist es, die Attraktivität des Stadtbusnetzes weiter zu steigern und den Alltag für Pendler sowie Schüler komfortabler zu gestalten.

Bessere Erreichbarkeit der Innenstadt

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Der Marktplatz wird künftig noch engmaschiger bedient. Die neue, dauerhafte Haltestelle „Markt Nord“ wird in Fahrtrichtung stadtauswärts fest in die Routen der Linien 120 und 170 integriert. Damit verkürzen sich die Wege für Besucher und Einkaufende im nördlichen Zentrum erheblich.

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Speziell für Schülerinnen und Schüler wird die Linie 110 am Nachmittag angepasst. Drei Fahrten (um 13:43 Uhr, 14:43 Uhr und 15:43 Uhr) verlaufen künftig über den John-F.-Kennedy-Ring und bedienen die Haltestelle Geschwister-Scholl-Straße.

  • Vorteil: Ein kürzerer Fußweg von der Schule zum Bus.

  • Hinweis: Bei diesen spezifischen Fahrten entfallen die Haltestellen Volksfestplatz und Florian-Geyer-Straße in Fahrtrichtung stadteinwärts.

Mehr Pünktlichkeit auf der Linie 100 (Bergl)

Auf der stark genutzten Linie 100 zum Bergl verbessern die Stadtwerke die Kapazitäten. Durch den Einsatz eines zusätzlichen Fahrzeugs und moderat angepasste Fahrzeiten zwischen 12:30 Uhr und 17:00 Uhr soll der Betrieb stabilisiert werden. Fahrgäste profitieren hier künftig von einer deutlich gesteigerten Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit während der Hauptverkehrszeiten.

Sämtliche Neuerungen treten am Montag, den 18. Mai 2026, in Kraft.

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