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Ordnung am Hauptbahnhof: Stadt Schweinfurt markiert herrenlose Fahrräder

4. April 2026Letztes Update 4. April 2026
Ordnung am Hauptbahnhof: Stadt Schweinfurt markiert herrenlose Fahrräder
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SCHWEINFURT – Die Stadt Schweinfurt geht ab dem 13. April 2026 gegen Schrotträder am Hauptbahnhof vor. Um wieder ausreichend Stellplätze für aktive Radfahrer zu schaffen und das Erscheinungsbild des Bahnhofsgeländes zu verbessern, werden ungenutzte und fahruntaugliche Zweiräder mit einer speziellen Banderole markiert.

Die Aktion richtet sich gezielt an offensichtliche Schrotträder, die bereits über einen längeren Zeitraum nicht mehr bewegt wurden. Diese blockieren wertvolle Kapazitäten für Pendler und Reisende mit intakten Fahrrädern. Sobald ein Rad mit der Banderole registriert wurde, verbleibt dem Eigentümer eine Frist von sechs Wochen, um das Fahrzeug zu entfernen oder wieder in Gebrauch zu nehmen.

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Die Stadtverwaltung stellt klar, dass Pendler, die ihr funktionsfähiges Rad für längere Zeit auf den vorgesehenen Plätzen abstellen, nicht von der Räumung betroffen sind. Die Markierung erfolgt ausschließlich bei Rädern, die erkennbar unbenutzt und fahruntauglich sind.

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Sollte nach der angekündigten Räumaktion dennoch ein Fahrrad vermisst werden, können sich die Besitzer zur Klärung des Verbleibs an den Bauhof der Stadt Schweinfurt wenden.

Die wichtigsten Details zur Aktion:

  • Start der Markierung: 13. April 2026.

  • Frist bis zur Entfernung: Sechs Wochen nach Kennzeichnung.

  • Zielgruppe: Sichtbar fahruntaugliche und herrenlose Schrotträder.

  • Kontakt bei Rückfragen: Bauhof der Stadt Schweinfurt.

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