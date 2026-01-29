Organisierte Schwarzarbeit im Baugewerbe: Drei Haftbefehle vollstreckt und Vermögensarrest in Höhe von 15 Millionen Euro
SCHWEINFURT / FRANKFURT AM MAIN – In einer bundesweiten Großrazzia gegen organisierte Schwarzarbeit im Baugewerbe haben knapp 800 Einsatzkräfte des Zolls und der Polizei seit den frühen Morgenstunden 70 Objekte in sieben Bundesländern durchsucht. Im Visier der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main und des Hauptzollamts Schweinfurt steht eine 15-köpfige Tätergruppierung, die durch ein komplexes System aus Servicefirmen Sozialversicherungsabgaben und Steuern in Höhe von knapp 28 Millionen Euro hinterzogen haben soll. Drei Hauptbeschuldigte wurden verhaftet, zudem wurde ein Vermögensarrest von über 15 Millionen Euro vollstreckt.
Der Schwerpunkt der Maßnahmen lag im Rhein-Main-Gebiet, erstreckte sich jedoch über insgesamt sieben Bundesländer. Den Beschuldigten wird vorgeworfen, systematisch Schwarzgelder generiert zu haben, um Löhne verdeckt bar auszuzahlen und Arbeitnehmer nicht oder nur unvollständig anzumelden. Bei dem koordinierten Einsatz, an dem neben der Finanzkontrolle Schwarzarbeit auch Spezialeinheiten und Einsatzhunde beteiligt waren, wurde umfangreiches Beweismaterial in Form von Dokumenten und digitalen Datenträgern sichergestellt.
Die Auswertung der beschlagnahmten Unterlagen wird laut den Ermittlungsbehörden voraussichtlich mehrere Monate in Anspruch nehmen. Das Verfahren verdeutlicht die enorme Dimension der organisierten Kriminalität im Baugewerbe und den hohen logistischen Aufwand der Behörden, um derartige Strukturen zu zerschlagen. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und des Zolls dauern unterdessen an, während die drei Inhaftierten nun dem zuständigen Ermittlungsrichter vorgeführt werden.
