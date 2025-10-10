Orientierung bei der Berufswahl – Der Ausbildungskompass 2026

Auto IU

10. Oktober 2025Letztes Update 10. Oktober 2025
Die Auszubildenden Nikolas Tiefenbach und Zoe Grom aus dem 1. Lehrjahr sichten gemeinsam mit Frank Bernhard (Wirtschaftsförderung im Landratsamt Bad Kissingen) und Landrat Thomas Bold den neuen Ausbildungskompass (von links). Foto: Landkreis Bad Kissingen/Lena Metz
BAD KISSINGEN – Der Landkreis Bad Kissingen hat den neuen Ausbildungskompass für das Jahr 2026 vorgestellt, um Schülerinnen und Schülern bei der Orientierung nach dem Schulabschluss zu helfen. Landrat Thomas Bold betonte, dass der Landkreis ein großes Angebot an Ausbildungsberufen und -betrieben biete, insbesondere im Gesundheitswesen, Tourismus, Handwerk und der Verwaltung. Das Magazin listet über 80 Berufsbilder und mehr als 100 Ausbildungsbetriebe im Landkreis auf und dient als wichtige Orientierungshilfe für angehende Auszubildende.

Der Ausbildungskompass soll der Verunsicherung entgegenwirken, die durch die große Auswahl an dualen Ausbildungsberufen entsteht. Das Magazin enthält nicht nur Lehrstellen, sondern auch Informationen zu Betrieben, die Ferienjobs, Praktika oder ein Duales Studium anbieten.

Vorteile und Verfügbarkeit des Kompasses

Landrat Bold hob die Vorteile einer Ausbildung hervor: Ein Ausbildungsabschluss bringe jungen Menschen viele Vorteile im Leben, entwickle Fähigkeiten und eröffne beste Zukunftschancen am Arbeitsmarkt.

Der Ausbildungskompass bietet auch digitale Möglichkeiten: Über einen QR-Code auf dem Magazin gelangen Unentschlossene zur Homepage des Ausbildungskompasses, wo sie einen Berufscheck durchführen können, um passende Ausbildungen zu finden. Auch für Unternehmen ist das Magazin eine hervorragende Plattform zur Präsentation ihrer Ausbildungsmöglichkeiten.

Der Ausbildungskompass, ein Gemeinschaftsprojekt der Wirtschaftsförderung im Landratsamt Bad Kissingen mit verschiedenen Institutionen, wurde bereits an allen Schulen im Landkreis verteilt.

Das Magazin ist zudem kostenlos erhältlich:

  • In den Rathäusern und im Landratsamt
  • In den Zulassungsstellen
  • Bei der Agentur für Arbeit
  • In den größeren Zweigstellen der Sparkasse Bad Kissingen sowie der VR-Bank Bad Kissingen
  • Auf der Jobmesse der Wirtschaftsjunioren Bad Kissingen am 18. Oktober, wo es auch einen Azubi-Checkpoint für Ausbildungssuchende gibt (Messeeintritt ist kostenfrei).

Die digitale Version des Ausbildungskompasses ist unter https://newsallianz.de/redirect?url=https%3A%2F%2Fwww.ausbildungskompass.de%2F abrufbar.

