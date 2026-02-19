Orientierung im Labyrinth des Lebens: Pfarrerin Sandra Strunz als Krankenhaus- und Rehaseelsorgerin eingeführt
BAD KISSINGEN – In einem festlichen Gottesdienst wurde die gebürtige Schweinfurterin Sandra Strunz offiziell als neue Krankenhaus- und Rehaseelsorgerin in ihr Amt eingeführt und gesegnet. Damit ist das ökumenische Seelsorgeteam für die zahlreichen Kliniken und Rehaeinrichtungen der Kurstadt wieder vollständig besetzt.
Stellvertretender Dekan Heiko Kuschel hieß die ehemalige Betriebswirtin willkommen, die nach ihrem Theologiestudium und dem Probedienst bei Coburg nun in ihr Heimatdekanat zurückkehrt. In ihrer Einführungspredigt verglich Pfarrerin Strunz das menschliche Leben mit einem Labyrinth, das trotz vieler Windungen und scheinbarer Umwege stets zu einer Mitte und einem sinnvollen Ziel führt. Sie betonte dabei das Vertrauen auf Gottes Zuspruch und ihren persönlichen Leitsatz, dass der Herr die Schritte des Menschen lenkt.
Im Anschluss an die feierliche Zeremonie, bei der unter anderem der stellvertretende Landrat Gotthard Schlereth und Vertreter der Kirchengemeinde Grußworte sprachen, nutzten viele Gäste die Gelegenheit zum Austausch beim Empfang in der Kirche. Sandra Strunz freut sich auf ihre neue Aufgabe in der Seelsorge, die ihr bereits seit Beginn ihres theologischen Weges besonders am Herzen liegt.
