Ortsobmänner treffen sich zur Jahresversammlung im Berufsschulzentrum

LANDKREIS SCHWEINFURT – Auf Einladung von Landrat Florian Töpper hat sich der Kreisverband Schweinfurt des Bayerischen Bauernverbands zur jährlichen Obmännerversammlung in den Räumlichkeiten des neugebauten Beruflichen Schulzentrums (BSZ) getroffen.

Schulleiter Joachim Sagstetter führte die Obmänner gemeinsam mit dem Landrat durch das neue Schulgebäude und bot interessante Einblicke in die moderne Ausstattung.

Im Verlauf des Abends referierten Kreisobmann Michael Reck und Vizepräsident Ely Eibisch über aktuelle Themen der Agrarpolitik. Landrat Florian Töpper betonte in seiner Ansprache die enge Verbindung des Landkreises Schweinfurt zur heimischen Landwirtschaft, insbesondere durch die Trägerschaft der einzigen staatlichen Landwirtschaftsschule Unterfrankens in Schweinfurt sowie des Beruflichen Schulzentrums. Dort werden im Fachbereich Agrarwirtschaft angehende Landwirtinnen und Landwirte ausgebildet, was die regionale Bedeutung der landwirtschaftlichen Ausbildung hervorhebt.