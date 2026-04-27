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Ortsschilddiebstahl, Vandalismus und mehrere Unfallfluchten im Raum Schweinfurt

27. April 2026Letztes Update 27. April 2026
Ortsschilddiebstahl, Vandalismus und mehrere Unfallfluchten im Raum Schweinfurt
Symbolfoto: 2fly4
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SCHWEINFURT – Die Polizeiinspektion Schweinfurt vermeldet ein ereignisreiches Wochenende mit zahlreichen Sachbeschädigungen und unerlaubtem Entfernen vom Unfallort im Stadtgebiet sowie im Landkreis.

Ortsschild in Dittelbrunn entwendet

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Am Samstagabend gegen 23:15 Uhr hat ein Unbekannter das Ortsschild von Dittelbrunn gestohlen. Das Schild befand sich an der Hauptstraße am Ortseingang aus Richtung Hambach kommend.

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Vandalismus in Gochsheim und Schweinfurt

  • Gochsheim: In der Kleingartenanlage „Am Weinberg“ wurde am Samstag zwischen 13:30 Uhr und 18:45 Uhr der Reifen eines grauen VW mutwillig zerstochen.

  • Schweinfurt (Stadt): In der Ludwigstraße entwendete ein Unbekannter zwischen Samstagabend und Sonntagnachmittag das Markenemblem eines Mercedes, indem er es gewaltsam abbrach.

  • Fahrraddiebstahl gescheitert: Bereits am vergangenen Donnerstag versuchte ein Unbekannter in der Ignaz-Schön-Straße zwischen 19:00 Uhr und 23:00 Uhr, ein beigefarbenes E-Bike der Marke Haibike zu stehlen. Trotz massiver Gewaltanwendung hielt das Fahrradschloss stand.

Serie von Unfallfluchten

  • Friedrich-Stein-Straße: Am Samstagmorgen wurde ein grauer Renault angefahren.

  • Adalbert-Stifter-Straße: Am Freitag gegen 15:50 Uhr wurde ein silberner Cadillac beschädigt. Die Polizei sucht hier nach einem blauen oder grauen SUV. Der Fahrer soll über 60 Jahre alt sein, graue Haare haben und dunkel gekleidet gewesen sein.

  • Niederwerrn: In der Schulstraße wurde am Freitagnachmittag ein weißer 3er-BMW beschädigt.

  • Kleiststraße: Am Sonntag traf es zwischen 09:00 Uhr und 17:50 Uhr einen silbernen Audi A6 Avant.

In allen Fällen blieb der Verursacher bzw. Täter unbekannt. Sachdienliche Hinweise zu den Vorfällen oder den gesuchten Personen nimmt die Polizeiinspektion Schweinfurt unter der Telefonnummer 09721/202-0 entgegen.

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