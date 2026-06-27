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Ortswechsel: „Frag‘ den OB“ findet heute in der Ausstellungshalle statt
A N Z E I G E
SCHWEINFURT – Aufgrund der aktuell hohen Temperaturen verlegt Oberbürgermeister Ralf Hofmann sein heutiges Bürgergespräch „Frag‘ den OB“ an einen kühleren Ort.
Der für heute, Samstag, den 27. Juni 2026, geplante Austausch findet nicht wie ursprünglich vorgesehen auf dem Marktplatz statt, sondern wird in die Ausstellungshalle des Alten Rathauses verlegt.
A N Z E I G E N
Die Veranstaltung läuft wie geplant von 12:00 bis 14:00 Uhr. Bürgerinnen und Bürger, die das Gespräch suchen, finden den Zugang zur Ausstellungshalle direkt neben dem Eingang der Touristinformation.
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