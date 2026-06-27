Auto IU

Ortswechsel: „Frag‘ den OB“ findet heute in der Ausstellungshalle statt

27. Juni 2026Letztes Update 27. Juni 2026
Ortswechsel: „Frag‘ den OB“ findet heute in der Ausstellungshalle statt
Foto: 2fly4
A N Z E I G E
Sparkasse

SCHWEINFURT – Aufgrund der aktuell hohen Temperaturen verlegt Oberbürgermeister Ralf Hofmann sein heutiges Bürgergespräch „Frag‘ den OB“ an einen kühleren Ort.

Der für heute, Samstag, den 27. Juni 2026, geplante Austausch findet nicht wie ursprünglich vorgesehen auf dem Marktplatz statt, sondern wird in die Ausstellungshalle des Alten Rathauses verlegt.

A N Z E I G E N
Doggenclub
Newsallianz

Die Veranstaltung läuft wie geplant von 12:00 bis 14:00 Uhr. Bürgerinnen und Bürger, die das Gespräch suchen, finden den Zugang zur Ausstellungshalle direkt neben dem Eingang der Touristinformation.

Das könnte Dich auch interessieren:

Aufgeklärt: Myrrhe ist der Tausendsassa bei Magen- und Darmbeschwerden und hat auch eine "opiate" Komponente

A N Z E I G E
Eisgeliebt in Schweinfurt - Veganes Premium-Eis
Mehr


ANZEIGE
Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

27. Juni 2026Letztes Update 27. Juni 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 21.04.26)