Osterausstellung „Bunt und schön“ in der Kirchenburg Ostheim

Osterausstellung „Bunt und schön“ in der Kirchenburg Ostheim
Foto: Cornelia Lisieki
OSTHEIM VOR DER RHÖN IM LANDKREIS RHOEN-GRABFELD – Die Freunde der Kirchenburg e. V. laden ab dem 7. März zur diesjährigen Osterausstellung in die ehemalige Kirchhofschule ein. Unter dem Titel „Bunt und schön“ werden insgesamt 241 künstlerisch gestaltete Ostereier präsentiert, die den Auftakt für ein vielseitiges Jahresprogramm bilden.

Neben den zerbrechlichen Kunstwerken stehen in diesem Jahr die außergewöhnlichen Bilder der Künstlerin Cornelia Lisieki im Mittelpunkt. Ihre Werke, die mit Bleistift auf schwarzem Malkarton entstehen, zeigen detailreiche Naturmotive und Grafiken, die einen beeindruckenden Kontrast zu den vielfältigen Gestaltungstechniken der Ostereier bilden. Die Ausstellung ist bis zum 12. April zu sehen.

Im weiteren Jahresverlauf folgen Kunstausstellungen von Christiane Sieder, Arbeiten der Schnitzschule Empfertshausen sowie die traditionelle Krippenausstellung. Zudem locken Veranstaltungen wie der Blumenmarkt „Fleurs & Flair“ am 30. Mai, ein historisches Wochenende am 4. und 5. Juli sowie das offene Singen am 31. Juli Besucher in die größte Kirchenburg Deutschlands.

Die Osterausstellung ist bis zum 5. April jeweils samstags, sonntags und an Feiertagen von 14:00 bis 17:00 Uhr geöffnet, in der letzten Woche bis zum 12. April täglich zur gleichen Zeit. Der Eintritt beträgt 3 Euro. Fachkundige Gruppenführungen können unter der Telefonnummer 09777 471 bei Ingrid Schmidt angemeldet werden. Weitere Informationen findest du unter

www.lebendige-kirchenburg.de

