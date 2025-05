Osterbrunnen als Zeichen von Gemeinschaft und gelebten Werten

GOCHSHEIM/WEYER, LKR. SCHWEINFURT – Der CSU-Ortsverband Gochsheim/Weyer hat auch in diesem Jahr seine Tradition der Brauchtumspflege fortgesetzt und damit christliche Werte und Gemeinschaftssinn in den Mittelpunkt gestellt. In einer Zeit voller Herausforderungen war es dem Ortsverband ein besonderes Anliegen, diese Werte sichtbar zu machen.

Am 4. April 2025 startete die Aktion mit dem gemeinsamen Bemalen von Ostereiern und -schmuck, an dem 30 Kinder mit großer Begeisterung teilnahmen. In den darauffolgenden Tagen banden Erwachsene aus Gochsheim und Weyer gemeinsam die Girlanden für die Osterbrunnen. Ein besonderer Dank gilt allen, die bei der Bereitstellung des Grüns und den Vorbereitungen tatkräftig geholfen haben.

Ein Highlight der Aktion waren die von Kurt Haßfurter gestalteten Holz-Eier mit Gochsheimer Motiven. In Weyer steuerten Norbert und Doris, Manuel, Matthias, Armin, Steffi und Conny jeweils einen bepflanzten Blumenkasten für die österliche Dekoration bei.

Am Palmsonntag-Wochenende trafen sich zahlreiche Familien, um die Osterbrunnen gemeinsam zu schmücken. Bei frühlingshaftem Wetter wurden die Kunstwerke angebracht, Gespräche geführt und selbstgebackener Kuchen genossen – ein lebendiges Beispiel für Gemeinschaftssinn.