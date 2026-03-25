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Osterferien im Kloster Wechterswinkel und Zentraldepot

25. März 2026Letztes Update 25. März 2026
Osterferien im Kloster Wechterswinkel und Zentraldepot
Foto: Nadja Mahjoub
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WECHTERSWINKEL UND MELLRICHSTADT IM LANDKREIS RHÖN-GRABFELD – In den kommenden Osterferien bietet die Kulturagentur ein abwechslungsreiches Programm für Kinder und Familien an. Rund um die aktuelle Ausstellung „Highlights – 50 Jahre Kunstsammlung des Landkreises Rhön-Grabfeld“ warten Kreativworkshops, spannende Blicke hinter die Kulissen und ein mitreißendes Kinderkonzert auf die Besucher.

Den Auftakt macht am Montag, den 30. März 2026, um 14:00 Uhr die Kreativwerkstatt „Meine eigene Ausstellung“ im Kloster Wechterswinkel. Kinder ab 8 Jahren können hier selbst in die Rolle von Künstlern und Kuratoren schlüpfen. Mitzubringen ist ein eigener Schuhkarton, in dem die Minaturentwürfe entstehen.

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Ein besonderes Highlight folgt am Mittwoch, den 1. April 2026, ebenfalls um 14:00 Uhr: Eine Führung durch das Kunstdepot des Landkreises in Mellrichstadt. Hier erfahren die Teilnehmer, wie Kunstwerke gelagert werden, und besichtigen die Gemäldezuganlage sowie die „Krankenstation“ für beschädigte Objekte. Bitte beachten Sie, dass die ursprünglich für den 8. April geplante Führung entfallen muss.

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Anmeldung und Kosten:

  • Preis: 5 Euro pro Kind für Workshop oder Führung.

  • Anmeldeschluss: Freitag, 27. März (für den Workshop) bzw. Montag, 30. März (für die Depotführung).

  • Kontakt: kulturagentur@rhoen-grabfeld.de oder telefonisch unter 09771 94-690.

Zum Abschluss der Ferien sorgt am Sonntag, den 12. April 2026, um 15:00 Uhr „Ida im Liederkasten“ für Stimmung. Das Kinderkonzert im Kloster Wechterswinkel vermittelt spielerisch Themen wie Selbstvertrauen und Zusammenhalt und lädt zum Mitsingen und Tanzen ein. Geburtstagskinder dürfen sich beim Einlass auf eine kleine Überraschung freuen.

Ticket-Infos zum Konzert:

Eintrittskarten kosten 7 Euro im Vorverkauf und 9 Euro an der Tageskasse. Kinder unter 3 Jahren haben freien Eintritt. Tickets sind erhältlich unter: www.tickets.rhoen-grabfeld.de

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