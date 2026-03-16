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Osterferienfreizeit in der Fränkischen Schweiz: Jetzt letzte Plätze sichern

16. März 2026Letztes Update 16. März 2026
Osterferienfreizeit in der Fränkischen Schweiz: Jetzt letzte Plätze sichern
Symbolfoto: 2fly4
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SCHWEINFURT – Für die kommende Osterferienfreizeit des Kreisjugendrings (KJR) Schweinfurt sind noch Restplätze verfügbar. Vom 28. März bis zum 4. April 2026 können Kinder und Jugendliche im Alter von 10 bis 14 Jahren eine abwechslungsreiche Woche im Jugendhaus Leinleitertal verbringen.

Das Programm bietet eine Mischung aus Abenteuer und Gemeinschaft. Untergebracht in der Fränkischen Schweiz, erkundet die Gruppe die Umgebung mit Ausflügen zu Höhlen, Schlössern oder der Sommerrodelbahn. Auch für Regentage ist gesorgt: Der gemütliche Aufenthaltsraum bietet Platz für Spiele, Bastelaktionen und Filmabende. Ein besonderer Fokus liegt auf dem Miteinander, wenn die Teilnehmer gemeinsam mit dem ehrenamtlichen Betreuerteam die Mahlzeiten in der hauseigenen Küche zubereiten.

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Die Fakten zur Ferienfreizeit:

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Der Kreisjugendring setzt sich aktiv dafür ein, dass die Teilnahme für jede Person ermöglicht wird. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, wird eine zeitnahe Buchung empfohlen.

Für Rückfragen steht Anne Oertel zur Verfügung: 09721/6462036 oder anne.oertel@kjr-sw.de

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