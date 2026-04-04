Osterprogramm im Museum Obere Saline: Bismarck, Salz und Saisoneröffnung des Gartencafés
BAD KISSINGEN – Das Museum Obere Saline lädt über die Osterfeiertage zu einem besonderen Kulturprogramm ein. Neben spannenden Einblicken in die deutsche Geschichte und die Welt des Salzes markiert das Osterwochenende auch den Saisonstart für das beliebte Gartencafé „Bunt“ im historischen Innenhof.
Das Museum, welches zur UNESCO-Welterbestätte der „Great Spa Towns of Europe“ gehört, bietet seinen Besuchern eine einzigartige Kulisse. In dem einstigen Wohngebäude der Würzburger Fürstbischöfe residierte zwischen 1876 und 1893 auch Reichskanzler Otto Fürst von Bismarck während seiner Kuraufenthalte.
Kostümführung und Streifzug durch die Geschichte
An den Feiertagen stehen zwei thematische Schwerpunkte im Fokus der Führungen:
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Ostersonntag, 15:00 Uhr – „Bismarck privat!“: Bei dieser Kostümführung schlüpft eine Darstellerin in die Rolle der Zofe Marie. Sie führt die Gäste durch die original erhaltene Bismarck-Wohnung und gibt persönliche Einblicke in das Alltagsleben der Kanzlerfamilie.
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Ostermonntag, 15:00 Uhr – Überblicksführung: Dieser Rundgang deckt alle Abteilungen des Hauses ab. Teilnehmer erfahren Wissenswertes über die Salzgewinnung, die Geschichte der Heilquellen sowie die Entwicklung Bad Kissingens zum Weltbad.
Zusätzlich beleuchtet die aktuelle Sonderausstellung „König Ludwig II. und Bad Kissingen“ die Aufenthalte des bayerischen Märchenkönigs in der Kurstadt auf Basis neuester Forschungsergebnisse.
Saisonstart im Gartencafé Bunt
Ab Ostersamstag öffnet das Gartencafé „Bunt“ unter der Leitung von Roman Rybachok wieder seine Pforten. Das Café im Innenhof ist künftig an den Wochenenden (Freitag bis Sonntag) für Gäste zugänglich. Unter der Woche bietet ein kleineres Café im Museumsfoyer Erfrischungen und Süßigkeiten an. Für Gruppen besteht zudem die Möglichkeit, das Angebot „Museumsbesuch mit Kaffeepause“ nach vorheriger Anmeldung (mos@stadt.badkissingen.de) auch außerhalb der regulären Zeiten zu buchen.
Öffnungszeiten an Ostern
Sowohl das Museum als auch das Café haben über die Feiertage angepasste Zeiten:
|Tag
|Museum Obere Saline
|Gartencafé Bunt
|Karfreitag
|geschlossen
|geschlossen
|Ostersamstag
|14:00 – 17:00 Uhr
|11:00 – 18:00 Uhr
|Ostersonntag
|14:00 – 17:00 Uhr
|11:00 – 18:00 Uhr
|Ostermontag
|14:00 – 17:00 Uhr
|11:00 – 18:00 Uhr
Für Souvenirs und Fachliteratur steht der Museumsshop während der Öffnungszeiten zur Verfügung.
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