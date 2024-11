Paketdienstfahrer in Bad Neustadt bereichert sich an Paketen der Kunden

BAD NEUSTADT A. D. SAALE – Lkr. Rhön-Grabfeld: Paketzusteller bei Diebstahl ertappt

Am Samstagvormittag gegen 10:50 Uhr wurde in der Hauptstraße im Bad Neustädter Ortsteil Brendlorenzen ein Paketzusteller eines Onlineversandhandels von einer aufmerksamen Anwohnerin beobachtet, wie er in seinem Fahrzeug ein Paket öffnete und sich den Inhalt ansah. Bevor eine alarmierte Polizeistreife eintraf, hatte der Fahrer bereits die Örtlichkeit verlassen.

Im Rahmen einer Fahndung konnte der Verdächtige jedoch gestellt und sein Fahrzeug durchsucht werden. Dabei entdeckten die Beamten im Führerhaus mehrere originalverpackte Artikel, die aus Kundenpaketen entwendet worden waren. Zu den sichergestellten Gegenständen zählten unter anderem ein Tablet, AirPods, eine Powerbank und Socken im Gesamtwert von 335,69 Euro.

Die Ermittlungen zur Zuordnung der sichergestellten Ware an die jeweiligen Empfänger dauern noch an. Der Paketzusteller wurde umgehend von seiner Aufgabe entbunden. Die restliche Tour wurde von einem Ersatzfahrer übernommen.



