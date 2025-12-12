Paketzusteller entwendet Nikolaustüte – Polizei springt ein und unterstützt den Nikolaus

WERNECK, OT ZEUZLEBEN, LKR. SCHWEINFURT – Mit einer neuen prall gefüllten Nikolaustüte standen Beamte der Polizei Schweinfurt am Mittwochnachmittag vor Haustür eines kleinen Mädchens. Ein Paketbote hatte Tage zuvor die Geschenktüte vor der Haustür entwendet.

Bereits am Nikolaustag letzten Samstag entwendete ein bislang unbekannter Paketbote die Nikolaustüte vor der Haustür eines Anwesens in der Straße „Zur Hohen Flur“. Der Nikolaus hatte die Tüte dort für ein kleines sechs Jahre altes Mädchen abgestellt, die sich sicherlich sehr über die Süßigkeiten und kleinen Geschenke gefreut hätte.

Die Beamten den Polizei Schweinfurt ließen es sich deshalb nicht nehmen und haben, auch mit Unterstützung des Dienststellenleiters Markus Hack sowie seines Stellvertreters Joachim Scheid, eine neue Tüte gepackt und sie dem kleinen Mädchen am Mittwochabend persönlich Überreicht.

Freudige Kinderaugen sind der größte Dank für die Arbeit der Kolleginnen und Kollegen und zeigen einmal mehr: Die Polizei dein Freund und Helfer.

Selbstverständlich ermittelt die Polizei Schweinfurt nach dem bislang unbekannten Täter. Eine Aufnahme der Türkamera des Anwesens lieferte erste Hinweise auf einen mutmaßlichen Täter.