Palmen und Pink-Orange: Bad Kissingen verwandelt sich in ein mediterranes Sommerparadies
BAD KISSINGEN – Das bayerische Staatsbad setzt auf Urlaubsflair vor der Haustür: Nach einem farbenfrohen Frühling hat das Team der Stadtgärtnerei mit der groß angelegten Sommerbepflanzung begonnen. In den kommenden Wochen verwandeln rund 19.000 farbenprächtige Sommerblüher und Hunderte exotische Palmen die historischen Kuranlagen und Promenaden in eine südländische Wohlfühloase.
Mit den steigenden Temperaturen kehren auch die majestätischen Palmen aus ihrem geschützten Winterquartier an ihre angestammten Plätze zurück. Ob im Kurgarten, entlang der fränkischen Saale, im Rosengarten oder auf der Balthasar-Neumann-Promenade – drei verschiedene Arten (Phönixpalmen, Zwergpalmen und Hanfpalmen) sorgen ab sofort für echtes Mittelmeer-Ambiente und bieten schattige Plätze zum Entspannen.
„Unsere Park- und Gartenanlagen prägen das besondere Erscheinungsbild Bad Kissingens in hohem Maße“, erklärt Kurdirektor und Geschäftsführer Sebastian Dresbach. „Mit der Sommerbepflanzung und den Palmen schaffen wir erneut ein attraktives Umfeld, das Erholung, Lebensfreude und Aufenthaltsqualität miteinander verbindet.“
Mutige Farbtrends im Kurgarten: Pink trifft Orange
Den Auftakt der Pflanzarbeiten bildete traditionell der zentrale Kurgarten. Hier setzt die Gärtnerei der Bayer. Staatsbad Bad Kissingen GmbH in diesem Jahr ein echtes optisches Statement: Mutige Kontraste aus leuchtendem Orange und kräftigem Pink brechen ganz bewusst mit den klassischen, eher zurückhaltenden Beetgestaltungen der vergangenen Jahrzehnte.
Nach dem Kurgarten in Bad Kissingen folgen in den nächsten Tagen die Beete im Rosengarten sowie im benachbarten Kurgarten von Bad Bocklet. Neben den 19.000 Beetpflanzen werden zusätzlich 310 imposante Solitärpflanzen eingesetzt, um optische Tiefe und abwechslungsreiche Blütenbilder zu erzeugen.
Zimmerpflanzen im Außenbereich und Klimatest
Bei der Auswahl der Sorten gehen die Verantwortlichen in dieser Saison innovative Wege und interpretieren Klassiker völlig neu. Wer aufmerksam an den Beeten vorbeigeht, wird dort überraschende Entdeckungen machen: Bekannte Zimmerpflanzen wie Bogenhanf, Grünlilie oder Christusdorn wurden kurzerhand ins Freiland umgesiedelt. Zudem bereichern außergewöhnliche Züchtungen wie gefüllte Löwenmäulchen, cremefarbene Tagetes und grünblühende Verbenen das Stadtbild.
Hinter den kreativen Ideen steckt jedoch auch ein ernster, zukunftsorientierter Hintergrund, wie Andreas Munack, Teamleiter Zierpflanzenbau, betont:
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Klimaresistenz im Fokus: Die Gärtnerei nutzt die diesjährige Pflanzung als Testfeld, um wertvolle Erkenntnisse darüber zu gewinnen, welche Arten und Sorten am besten mit den spürbar veränderten, heißeren und trockeneren Klimabedingungen zurechtkommen.
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Neue Sorten: Erstmals seit Jahren kommen deshalb speziell modifizierte, widerstandsfähigere Sorten des Fleißigen Lieschens, von Strandflieder und von Hornklee zum Einsatz.
Das Zusammenspiel aus kreativer Floristik, botanischen Experimenten und dem exotischen Grün der Palmen sorgt dafür, dass Einheimische und Kurgäste den gesamten Sommer über ein lebendiges, sich ständig veränderndes Pflanzenparadies genießen können.
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