Pam Pam Ida live in der Stadthalle Haßfurt: Neues Album und Indie-Pop-Abenteuer

HASSFURT – Am Freitag, den 13. März um 20 Uhr, kehrt die Band Pam Pam Ida in die Stadthalle HASSFURT zurück, um ihr brandneues Indie- & Pop-Album „Nehmt´s mi mit“ live vorzustellen. Die Gruppe, die bereits vor zwei Jahren das hiesige Publikum begeisterte, steht für einen außergewöhnlichen Soundmix aus Indie, Folk und traditionellen Elementen abseits des kommerziellen Alltags.

Neben neuen Titeln wie „Besser geht´s ned“ dürfen sich die Fans natürlich auch auf bekannte Kracher wie den „Schultertanz“ freuen. Die Band gilt als kompromisslos und inspirationsreich, wobei der Sänger bis heute bewusst auf ein Smartphone verzichtet und den Fokus voll auf die musikalische Abenteuerreise legt.

Eintrittskarten für das Konzert sind online unter www.kulturamt-hassfurt.de erhältlich. Da die Musiker bereits bei ihrem letzten Besuch für ein volles Haus sorgten, wird eine rechtzeitige Buchung empfohlen.

