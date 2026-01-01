Papierpresse mit Böller in Brand gesetzt – Hoher Sachschaden
BAD KISSINGEN – Ein mutmaßlich durch einen Böller ausgelöster Brand hat am Silvesterabend auf dem Gelände des E-Centers „Spitzwiese“ einen Sachschaden in fünfstelliger Höhe verursacht. Unbekannte setzten gegen 22:15 Uhr eine Papierpresse in Brand, nachdem Zeugen zuvor einen lauten Knall wahrgenommen hatten. Das Feuer weitete sich schnell aus und beschädigte neben der Presse auch einen benachbarten Kühlcontainer sowie die Außenfassade eines angrenzenden Autohauses. Die Polizei Bad Kissingen hat die Ermittlungen wegen eines Brandstiftungsdelikts aufgenommen und sucht nun nach Zeugen des Vorfalls.
Der entstandene Gesamtschaden wird derzeit auf mehrere zehntausend Euro geschätzt. Durch das schnelle Übergreifen der Flammen auf das Gebäude des Autohauses konnte nur durch das zügige Eingreifen der Rettungskräfte Schlimmeres verhindert werden. Die Ermittler gehen davon aus, dass unsachgemäß verwendete Pyrotechnik die Ursache für das Feuer war, und prüfen derzeit alle Hinweise zum Tatablauf und möglichen Verdächtigen.
Personen, die am Silvesterabend im Bereich der Spitzwiese verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf die Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bad Kissingen zu melden. Informationen werden unter der Telefonnummer 0971/7149-0 entgegengenommen. Jedes Detail, das zur Identifizierung der Täter führt, ist für die Aufklärung dieser gefährlichen Brandstiftung von großer Bedeutung.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!